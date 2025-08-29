Windows 11 KB5063878 non causa perdita dei dati

Microsoft ha comunicato che non c’è nessuna correlazione tra l’aggiornamento KB5063878 di Windows 11 24H2 e la perdita dei dati con alcuni SSD e hard disk. Dopo aver eseguito numerosi test, il produttore dei controller (Phison) non ha individuato nessun problema.

Microsoft e Phison non sono responsabili

Alcuni utenti hanno segnalato su YouTube e social media l’impossibilità di accedere all’unità di storage dopo aver installato l’aggiornamento KB5063878 di Windows 11 24H2. Si verifica inoltre la corruzione dei dati durante la scrittura di file di grandi dimensioni o molti file alla volta, se lo spazio occupato è superiore al 60%.

I problemi riguardavano principalmente gli SSD con un controller Phison. Il produttore aveva annunciato l’avvio di un’indagine in collaborazione con Microsoft. Due giorni fa, Phison ha comunicato che, dopo oltre 2.200 cicli di test per un totale di oltre 4.500 ore, non è stato riscontrato nessun malfunzionamento con gli SSD segnalati. Il produttore ha quindi consigliato di usare dissipatori o pad termici per raffreddare le unità di storage durante il trasferimento di grandi file.

Anche Microsoft aveva comunicato l’avvio di un’indagine. Purtroppo nemmeno l’azienda di Redmond ha riscontrato problemi correlati all’aggiornamento KB5063878 di Windows 11 24H2:

Dopo un’indagine approfondita, Microsoft non ha trovato alcuna connessione tra l’aggiornamento di sicurezza di Windows di agosto 2025 e i tipi di guasti del disco rigido segnalati sui social media. Come sempre, continuiamo a monitorare i feedback dopo il rilascio di ogni aggiornamento di Windows e indagheremo su eventuali segnalazioni future.

Il problema segnalato dagli utenti rimane dunque un mistero. L’unica soluzione possibile è non installare l’aggiornamento o rimuoverlo se già installato. Per impedire il download si potrebbe sospendere gli aggiornamenti in attesa di un ipotetico fix definitivo.