Prodotti indispensabili in offerta shock al Prime Day di Amazon

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Meross Sensore di Presenza Matter over Thread, Sensore di Movimento IP67 con Rilevamento a 3 Zone, Sensore Movimento a Batteria Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home a soli 36 euro!
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CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione a soli 29 euro!
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CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro a soli 65 euro!
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