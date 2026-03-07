Programma Artemis: addio al Lunar Gateway?

La Commissione Commercio, Scienza e Trasporti del Senato degli Stati Uniti ha aggiornato il NASA Authorization Act of 2026, in seguito alla modifica del programma Artemis. Come previsto non ci sono più i fondi per costruire il Lunar Gateway in orbita lunare. È stato inoltre proposto di estendere la vita della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2032.

Addio al Lunar Gateway?

L’amministratore della NASA (Jared Isaacman) ha comunicato che gli astronauti statunitensi scenderanno sulla Luna con la missione Artemis IV nel 2028. Durante la missione Artemis III (metà 2027) verrà testato il docking tra la navicella Orion e i lander di SpaceX e Blue Origin. È stato inoltre eliminato l’Exploration Upper Stage (che verrà quasi certamente sostituito dallo stadio superiore Centaur V del razzo Vulcan di ULA).

La suddetta Commissione del Senato ha quindi aggiornato il disegno di legge per considerare le modifiche al programma Artemis. L’Exploration Upper Stage è fuori budget, quindi la NASA può ora scegliere un altro stadio superiore per il razzo SLS. Nel testo non viene menzionato il Lunar Gateway, la stazione spaziale che dovrebbe essere costruita in orbita lunare. La Commissione ha specificato però che eventuali componenti hardware possono essere riutilizzati per altre missioni.

Se verrà effettivamente cancellato il Lunar Gateway non è chiaro dove avverrà il rendezvous tra la navicella Orion e i lander lunari. In base all’attuale architettura del programma Artemis, Orion porterà gli astronauti sulla stazione spaziale, mentre i lander porteranno gli astronauti sulla Luna. Sia Orion che lander verranno quindi collegati al Lunar Gateway.

Con la nuova versione del NASA Authorization Act of 2026 è stato inoltre proposto di estendere la vita della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2032 (al momento, la dismissione è prevista nel 2030). Dovrà però essere approvata da tutti i partner internazionali, Russia inclusa.

Come scritto nel testo, la ISS verrà dismessa solo se sarà operativa una stazione spaziale commerciale. I senatori hanno invitato Axiom Space, Blue Origin, Vast e Voyager a completare il design delle rispettive stazioni al più presto. La prima dovrebbe essere quella di Vast.