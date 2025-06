Programmazioni aggiornate per alcuni canali sul digitale terrestre

Alcuni canali sul digitale terrestre a livello nazionale hanno aggiornato le loro programmazioni trasmesse. Si tratta di un importante aggiornamento che ha visto come protagonista il MUX CAIRO DUE e alcuni dei suoi canali radiotelevisivi.

Iniziamo con la ripetizione parziale delle trasmissioni di FRANCE 24 che da ITALIA 135 è passata a ITALIA 136. Segue poi ITALIA 142 che ora non trasmette più la programmazione di ITALIA 136, ma al momento risulta essere una copia di ITALIA 134.

Nel frattempo anche ITALIA 143 ora trasmette una copia di ITALIA 136 e non più ITALIA 135. Anche ITALIA 164 ha cambiato la sua ripetizione delle trasmissioni, terminando quelle di ITALIA 134 e scegliendo quelle di ITALIA 135.

Digitale Terrestre: il MUX CAIRO DUE

Vediamo come si presenta il MUX CAIRO DUE del digitale terrestre.

MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

LA7 HD (LCN 7,107,507)

LA7d HD (LCN 29,229,529)

DONNA SPORT TV (DONNA TV)* (LCN 62)

ALMA TV* (LCN 65)

ITALIA 121* (LCN 121)

ARTE ITALIA 124* (LCN 124)

ARTE ITALIA 125* (LCN 125)

ITALIA 126* (LCN 126)

ITALIA 127* (LCN 127)

ITALIA 134* (LCN 134)

ITALIA 135* (LCN 135)

ITALIA 136* (LCN 136)

TELECAMPIONE* (LCN 138)

ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)

ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)

ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)

ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)

ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)

ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)

ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)

ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)

ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)

CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)***

ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)

ITCHANNEL (LCN 221)***

WELCOME IN (LCN 226)***

CANALE 227 (LCN 227)******

CANALE 232 (LCN 232)***

CANALE 235 (LCN 235)***

FRANCE 24 (LCN 241)***

PAROLE DI VITA* (LCN 245)

UNO SET (FILM CRIME TIME) (LCN 261)***

CANALE 268 (LCN 268)******

MADE IN BUSINESS (LCN 410)***

IMPRESE (LCN 412)***

ITALIAN FISHING TV CHANNEL (LCN 441)***

ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)***

LA7 Test (LCN 829)

Caccia e Pesca (LCN 888)***

LA7 TEST (LCN 907)

LA7 Servizi on demand (LCN 929)

LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)

LA7 TEST (LCN 998)

LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)

Guida per la lettura della nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre: