Proiettore portatile con Netflix: su Amazon hai un super sconto

Oggi vogliamo parlarti di un proiettore portatile di qualità, con licenza ufficiale Netflix, che puoi trovare ad un prezzo imbattibile grazie a questa offerta.

Emotn N1 è infatti disponibile su Amazon a soli 389,99 euro invece di 499,99. Risparmi il 22% e ti godi il meglio dello streaming sul grandissimo schermo proiettato a parate.

Emotn N1: il cinema a casa tua e non è solo uno slogan

Emotn N1 è un proiettore portatile che ti permette di trasformare qualsiasi parete in un cinema con la sua risoluzione nativa Full HD di 1920 x 1080 pixel, una luminosità di 500 ANSI lumen e il supporto all’HDR10 per una qualità dell’immagine eccezionale. Puoi proiettare con diagonali fino a 120 pollici e goderti i tuoi film e serie preferiti con una visione nitida e realistica.

Non dovrai preoccuparti di regolare la messa a fuoco o la distorsione trapezoidale: l’Emotn N1 ha un sistema di messa a fuoco automatica all’avanguardia e una correzione trapezoidale automatica che ti garantiscono un’immagine perfetta in pochi secondi. Inoltre, ha un audio cinematografico potenziato con Dolby Audio e altoparlanti da 2x5W che ti faranno sentire immerso nella storia.

Una caratteristica unica che non si trova spesso è la licenza ufficiale Netflix. Questo significa che puoi accedere alla vasta libreria di Netflix non appena accendi il proiettore, senza bisogno di altri dispositivi o app. Il telecomando ha anche dei tasti di scelta rapida per i tre servizi di streaming più popolari: Netflix, Prime Video e YouTube. In più, puoi scaricare altre app dallo store integrato, come YouTube Kids, Toon Google, TIKILIVE e Open Browser.

Emotn N1 è facile da usare e da trasportare. Ha una dimensione di 18,2 x 12,5 x 19,2 cm e un peso di circa 1.9 Kg. Puoi collegarlo a qualsiasi fonte video tramite HDMI, USB o WiFi. Ha anche il Bluetooth 5.0 per connetterlo a cuffie o altoparlanti esterni. E se vuoi usarlo all’aperto, basta collegarlo a una power bank.

Non perdere tempo: approfitta subito dell’offerta e acquista Emotn N1 su Amazon a soli 389,99 euro invece di 499,99. È uno dei pochissimi proiettori portatili con certificazione Netflix e ha delle prestazioni da top di gamma a un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.