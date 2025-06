Project Kuiper: Amazon lancia altri 27 satelliti

Il razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA) ha portato in orbita altri 27 satelliti della costellazione Project Kuiper di Amazon. Stavolta non ci sono stati ritardi per colpa delle cattive condizioni atmosferiche, ma per un altro motivo. L’obiettivo dell’azienda di Seattle è attivare il servizio di connettività entro fine anno.

Lanci anche con l’aiuto di SpaceX

Il lancio era inizialmente previsto per il 16 giugno. Dopo il caricamento del propellente è stata rilevata un’eccessiva temperatura di spurgo nel motore del booster, quindi il lancio è stato posticipato e successivamente programmato per le ore 6:54 (le 12:54 in Italia) di oggi. Il razzo Atlas V è partito in orario dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station e portato a termine la missione KA-02.

I 27 satelliti sono stati rilasciati ad un altitudine di 450 Km. Il team Kuiper ha quindi preso il controllo da Redmond (Stato di Washington) per effettuare la verifica della salute dei satelliti. Successivamente sono stati portati ad un’altitudine di 630 Km.

La costellazione è ora formata da 54 satelliti. Il razzo Atlas V verrà utilizzato per altri 7 lanci prima di essere sostituito dal razzo Vulcan (sempre di ULA) che effettuerà 38 lanci. Sono inoltre previsti lanci con Ariane 6 di Arianespace, New Glenn di Blue Origin e Falcon 9 di SpaceX (nel terzo trimestre 2025).

Al termine, la costellazione sarà composta da 3.236 satelliti. Amazon non può ovviamente competere con SpaceX, ma Project Kuiper può essere una valida alternativa a Starlink. L’attivazione del servizio potrebbe avere conseguenze positive per gli utenti finali (prezzi inferiori).