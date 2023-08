Promo Aruba, fibra FTTH a 19,89€/mese: approfitta ora

Stai cercando una soluzione affidabile ed efficace per la tua casa? La promo Aruba Fibra FTTH ti permette di navigare in internet illimitatamente a un prezzo conveniente.

Al momento, il provider offre due opzioni: solo fibra o un pacchetto all-inclusive che comprende router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

A soli 19,89 euro al mese per sei mesi puoi abbonarti al pacchetto Promo Fibra Aruba All-In. Questo pacchetto include chiamate illimitate e un router Wi-Fi.

Dopo i sei mesi, il pacchetto avrà un costo di 29,90 euro al mese, per sempre. In alternativa, a un prezzo leggermente superiore di 22,47 euro al mese per due anni, puoi abbonarti al pacchetto Aruba Promo Fibra.

Con questo pacchetto avrai chiamate a consumo e router in noleggio a 2,20 euro al mese. Trascorsi i due anni, il pacchetto costerà 26,47 euro al mese.

Con la promo Fibra di Aruba non ci sono sorprese sgradite

Al giorno d’oggi, molte delle nostre attività quotidiane si svolgono tramite un computer. Quindi, è naturale che tutti noi cerchiamo una promozione Internet conveniente.

Fortunatamente, con Aruba può stare al sicuro: niente offerte fibra capestro con cui hai avuto a che fare in precedenza.

Con la promo Fibra di Aruba avrai:

niente costi di attivazione , con l’offerta che è applicabile nelle aree bianche, anche in caso di migrazione;

, con l’offerta che è applicabile nelle aree bianche, anche in caso di migrazione; pagando 20 euro puoi disdire il contratto quando vuoi ;

; se cambi decisione, otterrai un rimborso, con l’importo speso che ti verrà rimborsato entro 5 giorni.

Approfitta subito di questa promozione a tempo limitato e passa alla fibra di Aruba pagando soltanto 19,98 euro al mese per 6 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.