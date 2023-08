Promo Aruba Fibra per tutta l’estate a meno di 20 euro al mese

Se stai cercando una connessione Internet rapida e affidabile che sia economica, l’ultima promozione estiva di Aruba può essere la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Con un canone mensile inferiore ai 20 euro avrai accesso illimitato a Internet, modem compreso, e chiamate illimitate verso i gestori di telefonia fissa e mobile in tutta Italia.

Tutti i dettagli sulla promo estiva di Aruba Fibra

La promozione di Aruba rappresenta un’impareggiabile opportunità di accedere ad una connessione internet senza alcuna limitazione.

Questa connessione vanta una notevole velocità di base di 1 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload.

Il costo iniziale per questo straordinario servizio? Meno di 20 euro al mese per i primi sei mesi, seguito da un successivo aumento a 29,90 euro al mese.

Questa fascia di prezzo dimostra un’offerta altamente competitiva se si considera l’eccezionale qualità del servizio fornito.

Un aspetto vantaggioso di questa particolare offerta risiede nell’inclusione del modem, che non comporta costi aggiuntivi.

Se viaggi di frequente oppure non userai la connessione domestica per diverso tempo, il servizio Stop&Go offre la soluzione ideale.

Questo servizio ti consente la sospensione temporanea dell’abbonamento per la durata di un mese all’anno.

Aruba riserva una particolare attenzione ai clienti in possesso di Partita IVA. Attraverso l’utilizzo del Voucher MISE, questi clienti avranno la possibilità di assicurarsi un’ulteriore detrazione sul canone associato all’offerta selezionata.

Questa è un’opportunità da non trascurare. Per maggiori dettagli ti invitiamo a visitare l’apposita sezione del sito web dell’operatore, appositamente studiata per le aziende.

Se risiedi all’interno delle aree bianche Aruba, non devi preoccuparti. Anche i servizi di attivazione in queste aree sono forniti a costo zero, ma dovrai pagare un canone mensile di soli 5 euro.

