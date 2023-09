Promo ING: zero spese e buoni Amazon con Conto Corrente Arancio

Il Conto Corrente Arancio di ING è un conto digitale senza spese che ti permette di gestire facilmente tutte le tue spese quotidiane, compresi prelievi e pagamenti.

Con il Conto Corrente Arancio hai la comodità di gestire il tuo conto tramite l’online banking o l’utilizzo dell’app sul tuo smartphone.

Puoi prelevare denaro contante con carta di debito sia in Italia che in Europa pagando soltanto 0,95 euro, puoi effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro online senza costi aggiuntivi e bonifici SEPA fino a 50.000 a soli 2,50 euro direttamente col Servizio Clienti.

Attivando il Modulo Zero Vincoli riceverai ulteriori vantaggi. Ciò include il canone zero per i primi 12 mesi, disponibile per i nuovi clienti già dal 14 maggio.

Trascorso l’anno, al Modulo Zero Vincoli verrà applicato un canone mensile di 2 euro. Tuttavia, se riesci a guadagnare un minimo di 1.000 euro al mese o a accreditando regolarmente sul conto lo stipendio o la pensione, questa commissione non verrà applicata.

Conto Corrente Arancio: buoni Amazon e conto gratuito per un anno

L’apertura del Conto Corrente Arancio è facile. Tutto quello che devi fare è registrarti online utilizzando la tua firma digitale, quindi inviare il Modulo Zero Vincoli insieme alle carte di pagamento che desideri utilizzare.

Dopo aver effettuato un bonifico, il conto diventerà attivo immediatamente. Inoltre, puoi aprire Conto Arancio, un conto deposito con tasso di interesse annuo del 3% fino a 100.000 euro per 12 mesi.

Aprendo questo conto, hai l’opportunità di ricevere un bonus eccezionale: fino a 500 euro in buoni regalo Amazon.

Aprendo il conto e attivandolo, otterrai un codice amico. Devi invitare poi i tuoi amici a scegliere il Conto Corrente Arancio e avrai per te e per loro un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro. Invitando 10 amici, arriverai a un massimo di 500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.