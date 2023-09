PROMO Kena Mobile: 130 GB a soli 6,99€ e un mese gratis

Kena Mobile ha recentemente introdotto una campagna promozionale che si rivolge ai nuovi utenti e a coloro che effettuano la portabilità da uno specifico gruppo di operatori.

Si tratta di un’occasione imperdibile per beneficiare di un eccezionale pacchetto di servizi che costa solo 6,99 euro al mese. Cosa comprende questo pacchetto?

Per chi è alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile, di chiamate illimitate e della libertà di inviare SMS a proprio piacimento, la promozione è senza dubbio la soluzione.

Al costo di soli 6,99 euro al mese avrai accesso a 130GB di dati 4G, di cui 7GB utilizzabili durante i viaggi in Europa. Inoltre sono inclusi minuti illimitati sia verso i numeri mobili che verso i numeri fissi e 200 SMS.

PROMO Kena Mobile davvero irrinunciabile: ecco perché

Con Kena Mobile puoi navigare in Internet senza intoppi, restare in contatto con la comunità globale e condividere contenuti a velocità elevatissime.

A livello nazionale, Kena Mobile offre velocità massime di download di 60 Mbps e velocità di upload fino a 30 Mbps, garantendo un’esperienza online senza interruzioni o ritardi.

Attivare l’offerta è incredibilmente facile e accessibile a tutti. Puoi farlo online tramite l’app Kena Mobile, a disposizione sia per Android che per iOS, o contattando il Servizio Clienti al 181.

Come segno di apprezzamento per aver scelto Kena Mobile, l’operatore riserva risorse extra per tutti i nuovi utenti.

Oltre ai prezzi incredibilmente vantaggiosi, l’offerta include il primo mese gratuito e addirittura 50GB in regalo attivi la ricarica automatica. Questo è il modo di dimostrare l’apprezzamento verso i nuovi utenti e di garantire che tu possa sfruttare ogni servizio al massimo.

Questa opportunità è esclusivamente riservata ai nuovi utenti Kena Mobile ed a quelli provenienti da determinati provider, tra cui Iliad, Poste Mobile e Fastweb. Se appartieni a questa categoria, unisciti subito alla famiglia Kena Mobile e avrai un’esperienza di connessione e comunicazione mai vista prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.