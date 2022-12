Promo mobile Natale 2022: ecco le due migliori

In questo periodo dell’anno, non mancano mai le promo mobile Natale 2022, che sono sempre l’occasione ideale per cambiare gestore di telefonia mobile a favore di una tariffa che comprenda molti Giga a costi ridotti.

Un ultimo scorcio di 2022 all’insegna delle offerte in ogni settore, con gli utenti che vanno a caccia di quelle migliori, ossia con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nel settore della telefonia mobile l’imbarazzo della scelta è di casa, e trovare una promo sotto i 10 euro e con le caratteristiche giuste può comportare una grande perdita di tempo.

Per loro fortuna, in questo articolo parleremo delle migliori due promo natalizie, considerate tali perché il costo è basso e le caratteristiche davvero uniche.

Parliamo di Very Mobile e di Kena Mobile, due gestori che negli ultimi anni sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante in questo settore ormai saturo di operatori.

Very e Kena, le due promo mobile Natale 2022 migliori

Very Mobile e Kena Mobile sono, senza dubbio, le due promo mobile Natale 2022 migliori. Ecco i dettagli:

Very Mobile : operatore virtuale su rete WindTre, propone una grandiosa offerta natalizia. Si tratta di Very 6,99 euro , con cui sono previsti minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G . Il costo della promo è di 6,99 euro al mese con attivazione gratis. Possono richiedere la portabilità del numero soltanto chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali. Inoltre, in regalo altri 100 GB di traffico dati per un mese. Per attivarla accedere QUI.

: operatore virtuale su rete WindTre, propone una grandiosa offerta natalizia. Si tratta di , con cui sono previsti verso i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti e . Il costo della promo è di con attivazione gratis. Possono richiedere la portabilità del numero soltanto chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali. Inoltre, in regalo di traffico dati per un mese. Per attivarla accedere QUI. Kena Mobile: l’offerta dell’operatore che sfrutta la rete TIM è Kena 6,99 euro. Anche qui minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G. Il costo è di 6,99 euro al mese senza pagare l’attivazione. Possono chiedere la portabilità soltanto chi proviene da specifici operatori. L’offerta è attivabile in questa pagina.

Ricordarsi sempre che, durante l’attivazione, bisogna avere a portata di mano un documento di riconoscimento e il codice seriale ICCID della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.