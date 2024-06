Promo POS Nexi: canone zero + commissioni ribassate su XPay Pro

Se ti occupi di business e-commerce, la promo POS Nexi capita al momento giusto. Con XPay Pro, il fornitore non ti offre solo il canone zero, ma anche commissioni ribassate. Un pacchetto che sembra uscito dal cilindro di un mago per massimizzare i tuoi guadagni e semplificare la vita.

Non dovrai più aspettare giorni interi per vedere i soldi sul conto: con Nexi XPay, li avrai già dal giorno successivo. Un vero toccasana considerando che il tuo tempo è più prezioso di un quadro di Van Gogh.

Nexi ha pensato proprio a tutto, perfino un’assistenza in italiano per quei momenti in cui il tuo PC decide di farti disperare. Se sei uno di quelli che continua a perdere clienti perché il checkout è più complicato di un cubo di Rubik, Nexi ti offre una pagina di pagamento personalizzata.

Promo POS Nexi: le soluzioni per ogni necessità

La promozione lanciata da Nexi ti permette di scegliere tra diverse soluzioni. Se sei parsimonioso, c’è il piano mensile di 5,90 € con commissioni da 1,30% + 0,35 € a transazione. Perfetto se il tuo obiettivo è aumentare le vendite. Se invece vuoi il pacchetto completo, XPay Easy ti consente di accettare pagamenti ricorrenti e internazionali per soli 14,90 € mensili più una commissione irrisoria di 1,10% + 0,24 €. Ma il vero affare è XPay Pro. Zero canone e una commissione da 1,35% + 0,40 € a transazione fino al 30 giugno. È anche disponibile XPay Link, che ti consente di accettare pagamenti anche se non hai un sito e-commerce. Basta un semplice link da mandare via email, SMS o chat.

Hai un’attività affermata? Nessun problema: puoi scegliere XPay con protezione Plus, un programma che ti protegge dalle sanzioni per il mancato rispetto degli standard PCI-DSS. La semplicità di autenticazione offerta da Nexi Boost farà felice i tuoi clienti e, di conseguenza, anche il tuo conto bancario.

La promo POS Nexi è strepitosa: non solo puoi accettare pagamenti da ogni angolo del mondo, ma hai anche a disposizione strumenti di reportistica avanzata per monitorare le tue vendite. Un servizio completo che aiuta la tua attività a crescere.