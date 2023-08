PROMO Soda PDF: sconto del 62% sul piano PRO

Diversi utenti hanno a che fare giornalmente con i file PDF, e sicuramente conoscono e usano Soda PDF, uno dei migliori editor in circolazione.

Alternativa economica ad Adobe Acrobat DC Pro, questo software è adesso disponibile a prezzo ridotto del 62%.

Anziché pagare per il piano PRO 130 euro, ti costerà adesso soltanto 49 euro per un anno. Se pensi che Adobe costa 179,88 euro, il risparmio è due volte assicurato.

Potrai anche contare sulla garanzia Soddisfatti o Rimborsati, la quale ti consente di provare tutte le potenzialità di questo software. Hai 30 giorni di tempo di avvalerti della garanzia del rimborso totale.

Perché scegliere Soda PDF Pro?

Soda PDF Pro possiede tutto ciò che ti serve per eliminare le limitazioni dei file PDF, partendo dalla possibilità di convertirli in qualsiasi altro formato.

Con questo software puoi non soltanto visualizzare i PDF, ma anche modificarli, accedere alla funzionalità OCR e alla firma elettronica. Ma le funzioni non finiscono qui, poiché ce ne sono altre che consentono un lavoro agevole su questi file.

Grazie all’attuale promo, la versione Pro del software costa 49 euro anziché 130 euro, con un risparmio che è più del doppio e un costo che è nettamente inferiore a quello di Adobe.

Poi c’è la garanzia Soddisfatti o Rimborsati, che ti consente di testare tutte le potenzialità del piano Pro senza limiti.

La promozione è valida per un periodo limitato, quindi devi agire in fretta per non perdere questa incredibile occasione.

Devi soltanto cliccare sul link qui sotto per entrare nella pagina ufficiale dell’offerta. Successivamente, devi soltanto cliccare sul pulsante “Risparmia subito” per procedere con l’acquisto.

