Promo Soda PDF: super sconto sul piano annuale

Accedere ai servizi forniti da Soda PDF non è mai stato così conveniente. Attualmente è disponibile uno sconto importante sul piano annuale, con una conseguente riduzione dei costi del 55%.

Aderisci subito alla promo e sfrutta i vantaggi di questa offerta esclusiva. L’abbonamento annuale offre elaborazione illimitata dei documenti e accesso online illimitato.

Inoltre, potrai convertire in una moltitudine di formati come Word, Excel, Powerpoint e immagini, il tutto con la sicurezza aggiuntiva della protezione tramite password.

Se sei interessato a provare i contenuti che Soda PDF ha da offrire, puoi ottenere l’accesso completo al prezzo nominale di € 1,97, che equivale al costo di una tazza di caffè. Questo periodo di prova dura due settimane.

Soda PDF: cosa ti consente di fare questo software?

Il software Soda PDF offre una gamma di funzionalità, dalla capacità di base di visualizzare e modificare PDF a funzionalità più avanzate come l’elaborazione della firma digitale.

La funzione di visualizzazione dei documenti PDF consente agli utenti di aprire e consultare i file PDF.

Poi c’è la capacità di modificare i file PDF, incluso l’inserimento di testo, forme e immagini, nonché la possibilità di evidenziare testo, aggiungere commenti e altro ancora.

Il processo di conversione prevede la trasformazione di un documento PDF in una varietà di altri formati di file, inclusi documenti Word, fogli di calcolo Excel, presentazioni PowerPoint e immagini.

Hai anche la possibilità di generare nuovi documenti PDF partendo da zero o utilizzando file esistenti.

Il software offre numerose funzionalità per organizzare in modo efficace i documenti PDF. Queste funzionalità includono la possibilità di dividere i documenti in sezioni più piccole, combinare più documenti in un unico file, riassegnare pagine a posizioni diverse e altri strumenti utili.

Apponendo firme digitali ai documenti PDF, puoi certificarne l’autenticità senza alcun dubbio.

Ci sono ancora altre funzionalità. Perché non ti abboni con il piano accesso completo a soli 1,97 euro per 14 giorni? Clicca qui sotto e procedi.

