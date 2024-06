Promo spazi cloud a vita: sconto del 70% da parte di Internxt

Stai per raggiungere il limite di memoria del tuo smartphone? Siamo un po’ tutti nella stessa barca. Certo, ci sono servizi come Foto di Apple o Google One, ma spesso non bastano e, soprattutto, costano un occhio della testa. Allora, perché non buttarti sulle soluzioni online che sono non solo più economiche ma anche più sicure? Ecco che entra in scena Internxt con la sua irresistibile promo spazi cloud a vita.

Promo spazi cloud a vita: un’offerta stellare

Non capita tutti i giorni di vedere una promozione come questa. Internxt offre spazio cloud crittografato a vita a prezzi pazzeschi. Con soli 299 euro, potrai avere 2 TB. Se te ne occorre di più, i pacchetti da 5 TB a 549 euro e 10 TB a 849 euro fanno al caso tuo. Questi prezzi sono già scontati del 70%. Pensa, un solo pagamento per archiviare i tuoi file in modo sicuro per sempre, senza preoccuparti di rinnovi annuali o trimestrali.

Ogni piano include funzionalità come la crittografia di tutti i dati, condivisione protetta da password, autenticazione a due fattori e accesso da ogni dispositivo possibile. Potrai caricare file enormi fino a 20 GB in un colpo solo.

Se la promo spazi cloud a vita ti sembra meravigliosa, affrettati perché tra 24 ore scade. Acquista direttamente dal sito ufficiale di Internxt cliccando sul pulsante qui sotto.

Anche se ti dovessi poi accorgere che non ti piace come viene gestito il servizio, hai 30 giorni per richiedere il rimborso completo a partire dalla data di acquisto. Ma non lo farai mai, ne siamo certi, perché questo spazio a vita di serve come il pane.