PROMO Spusu 70: 70 GB a soli 5,98€/mese

Scopri la PROMO Spusu Italia, l’attesissimo Spusu 70, riprogrammato fino al 30 settembre 2023. Scopri come attivare con facilità e comodità ONLINE questa straordinaria promozione low-cost.

L’attuale promozione telefonica vanta ben 70 Giga di traffico dati sul servizio 4G+ della rete WINDTRE, raggiungendo velocità massime fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload.

Inoltre, con la Riserva Dati i clienti possono usufruire di 140GB in più, 2000 minuti di chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia e 500 SMS verso qualsiasi operatore mobile.

Tutti questi vantaggi sono disponibili ad un prezzo mensile imbattibile di soli 5,98 euro, che può essere facilmente pagato tramite addebito diretto sul tuo conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal o acquistando una ricarica manuale presso uno dei nostri affiliati Mooney.

Altri dettagli della PROMO Spusu 70

Come se non bastasse, nel canone mensile sono compresi anche ben 5,45 Gigabyte di dati in roaming da utilizzare in tutta l’Unione Europea, grazie agli accordi commerciali con i partner.

Inoltre, la promozione comprende minuti utilizzabili sia per chiamate mobili che fisse in una vasta gamma di paesi europei, come Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia , Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Questa tariffa esclusiva è accessibile non solo a chi vuole abbonarsi per un nuovo numero, ma anche a chi sta valutando il passaggio da qualsiasi operatore di telefonia mobile per beneficiare della promozione.

La promozione Spusu Italia è disponibile esclusivamente per l’attivazione tramite il portale online fino al 30 settembre 2023.

Non ci sono limitazioni a questa promozione e non ci sono commissioni o addebiti non divulgati ad essa associati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.