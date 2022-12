Promozione Keliweb: risparmia fino a 71 euro con KeliCMS e KeliTOP

La scelta di un hosting è, oggi come non mai, alquanto delicata.

Questo deve garantire, oltre a un certo standard di sicurezza, anche prestazioni elevate quando si tratta del caricamento delle pagine. Questa seconda caratteristica è indispensabile per attirare e mantenere i visitatori e, di riflesso, viene anche considerata dai motori di ricerca in fase di posizionamento.

Scegliere un provider in questo ambito non è semplice, visto il numero enorme di nomi disponibili sul mercato. Tra di essi, Keliweb risulta uno dei più convincenti.

Al di là di quella che è la qualità complessiva della piattaforma infatti, fino all’08-01-2023, due tra i piani più popolari come KeliCMS e KeliTOP saranno disponibili con il 40% di sconto.

KeliCMS e KeliTOP a prezzo record: l’occasione da non farsi scappare

Perché scegliere Keliweb per il proprio sito? Le caratteristiche sono molteplici e spaziano dall’assistenza (disponibile 24 ore su 24), alla presenza di firewall e sistemi anti-malware fino ai pannelli di controllo (cPanel e DirectAdmin), adatti a qualunque tipo di utente.

Nello specifico però, i due suddetti piani risultano tra i più apprezzati. Andiamo ad analizzarli singolarmente.

KeliCMS è la soluzione “su misura” per tutti i principali CMS sul mercato (WordPress, Joomla, Drupal e tanti altri). A livello di pure specifiche tecniche la sottoscrizione prevede:

Dominio gratis

Ottimizzazioni server

20 GB SSD spazio Web

Caselle di posta elettronica illimitate

Database illimitati

Certificato SSL e HTTP/2

Il tutto per l’ambiente ideale per un sito standard, con un discreto volume di visite.

Chi ha a che fare con più siti invece, dovrebbe optare per KeliTOP. Questo infatti consente di gestire in contemporanea fino a 10 siti Web, oltre a proporre caratteristiche come:

Dominio Gratis

100 GB SSD spazio Web

Caselle di posta elettronica illimitate

Database illimitati

Certificato SSL e HTTP/2

Un ottimo piano per aggregare i siti in un unico hosting e gestire gli stessi molto più comodamente.

Entrambi i piani, come già affermato, sono in promozione al 40%. Ciò significa che è possibile risparmiare fino a 71 euro all’anno effettuando queste sottoscrizioni.

