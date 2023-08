Pronto a vivere le emozioni della serie A 2023-24 con DAZN?

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: sabato 19 agosto 2023, prenderà il via la Serie A 2023-24.

La prima giornata è caratterizzata da ben quattro partite, con subito due big pronte a scendere in campo. Il Napoli, campione in carica, dovrà vedersela con la neopromossa Frosinone. Per l’Inter di Filippo Inzaghi, invece, l’avversario è l’ostico Monza, squadra che lo scorso anno ha fatto vedere ottime cose.

Non meno interessanti sono gli altri due match, con il Genoa che vorrebbe festeggiare al meglio il suo ritorno in serie A davanti al suo pubblico, magari ottenendo un risultato importante contro la Fiorentina. Anche Empoli e Verona, match delle 19.30, si preannuncia un match equilibrato e dunque molto interessante.

Domenica, poi si terranno gli altri match della prima giornata, ovvero:

Sassuolo – Atalanta

Roma – Salernitana

Lecce – Lazio

Udinese – Juventus

Torino – Cagliari

Bologna – Milan

Come seguire al meglio queste prime partite così come tutte le altre?

Tutte le emozioni della serie A 2023-24? Vivile con DAZN

Con DAZN è possibile godersi appieno tutta la Serie A TIM 2023-24 e non solo. Il servizio, infatti, include nello stesso pacchetto tante altre competizioni, sia calcistiche che non.

Qualche esempio? Parliamo di tutto lo spettacolo della Serie B BKT e della Liga spagnola, ma anche NFL, tennis, UFC, ciclismo oltre al basket italiano ed europeo. Di fatto, il pacchetto proposto da DAZN si presenta come la soluzione definitiva per chiunque ami lo sport a 360 gradi.

Quanto può costare un abbonamento di questo tipo? Sovrapponendo le varie competizioni, le tante partite e la quantità di ore di contenuto si potrebbe pensare a un prezzo molto elevato.

Facendo i dovuti conti, invece, DAZN viene a costare meno di un caffè al giorno.

Gli abbonamenti mensili, infatti, vengono a costare appena 30,99 euro al mese. Un’opportunità incredibile per non perdersi neanche un minuto di Serie A e avere a disposizione tutto il meglio dello sport.

