 La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

Attualmente la proposta di intrattenimento del digitale terrestre è davvero pazzesca: scopri cosa è cambiato in questi ultimi mesi.
La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Entertainment
Attualmente la proposta di intrattenimento del digitale terrestre è davvero pazzesca: scopri cosa è cambiato in questi ultimi mesi.
Freepik

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre in questi ultimi mesi è migliorata tantissimo. Infatti, i recenti aggiornamenti hanno aumentato la disponibilità di canali tematici e contenuti. Si tratta dei cosiddetti canali HbbTV che, grazie a un apparecchio compatibile con questa tecnologia, uniscono il segnale DTT allo streaming di internet.

Digitale Terrestre: i canali HbbTV disponibili adesso

Dai un’occhiata a tutti i canali disponibili ora in HbbTV sul digitale terrestre se hai un televisore compatibile alla tecnologia e connesso a internet.

  • HbbTV Rai DTT
    • Rai Play
    • Rai Play 2
    • Rai Play 3
    • Rai TV+ (freccia su)
    • Rai Play (tasto blu)
  • HbbTV Mediaset DTT
    • VIRGIN RADIO TV
    • RADIO MONTE CARLO TV
  • HbbTV LA7 DTT
    • LA7 On Demand
  • HbbTV LA7d DTT
    • LA7D On Demand
  • HbbTV TV8 DTT
    • TV8 On Demand
  • HbbTV Discovery DTT
    • Canali Live Streaming
    • Contenuti On Demand
  • HbbTV Cielo DTT
    • Cielo Live Streaming
    • Cielo On Demand
  • HbbTV QVC DTT
    • QVC+ On Demand
  • HbbTV RTL DTT
    • RTL 102.5 HD
    • RADIOFRECCIA HD
    • RADIO ZETA HD
    • RTL 102.5 DISCO HD
    • RTL 102.5 TRAFFIC HD
    • RTL 102.5 BEST HD
    • RTL 102.5 NAPULE’ HD
    • RTL 102.5 CALIENTE HD
    • RTL 102.5 BRO&SIS HD
    • RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde)
  • HbbTV Super! DTT
    • Super! HQ Streaming
  • HbbTV Italia 53 DTT
    • Italia 53 HD
  • HbbTV SPORTITALIA DTT
    • SI HD
    • SI SOLO CALCIO HD
    • PRIMAVERA TV
    • BIKE HD
    • SPORT OUTDOOR TV HD
  • HbbTV TRAVEL TV
    • Travel TV HQ
  • HbbTV DONNA SPORT TV DTT
    • Donna TV HQ
  • HbbTV SUPERTENNIS DTT
    • SuperTennis Plus
  • HbbTV ALMA TV DTT
    • BOM Channel
    • News TV:
    • Euro TV
    • Zerouno TV News
    • Family TV:
    • SuperSix
    • IuniorTV
    • Radiovisione:
    • Zerouno TV Music
    • Radio Calima
    • La Grande Italia
    • RTR99 TV
  • HbbTV Rai 4K DTT
    • Rai 4K Ultra HD HDR
  • HbbTV Italia 121 DTT
    • Italia 121 HQ
  • HbbTV Cusano Italia TV DTT
    • Canali Live Streaming
    • Canali ON Demand
  • HbbTV Arte Italia 124 DTT
    • Italia 124 HQ
  • HbbTV Arte Italia 125 DTT
    • Italia 125 HQ
  • HbbTV Arte Italia 126 DTT
    • Italia 126 HQ
  • HbbTV Arte Italia 127 DTT
    • Italia 127 HQ
  • HbbTV Gold TV Italia DTT
    • Telearte HD
  • HbbTV Lineagem DTT
    • Lineagem Streaming
  • HbbTV ArteInvestimenti DTT
    • ArteInvestimenti HD
  • HbbTV Italia 134 DTT
    • Italia 134 HQ
  • HbbTV Italia 135 DTT
    • Italia 135 HQ
  • HbbTV Italia 136 DTT
    • Italia 136 HQ
  • HbbTV TELECAMPIONE DTT
    • Telecampione HD
  • HbbTV FASCINO TV DTT
    • Radio Vacri TV
    • Motosport
    • Telecomunicare
    • Donnashopping TV
    • Is Good For You
    • 70-80.it
  • HbbTV Radio Kiss Kiss TV DTT
    • Radio Kiss Kiss TV On Demand
  • HbbTV CANALE 163 DTT
    • Odeon 24
  • HbbTV ORLER TV
    • Orler TV HQ
  • HbbTV PRIMA FREE DTT
    • Prima Free HQ
    • 70-80.it
    • Radio Jukebox TV
    • Life Gate
    • Zerouno TV Music
    • Sanremo TV
    • FC Lamezia Terme
    • Donnashopping
    • Teleleonessa
    • Telespazio
    • Zerouno TV News
    • Prima TV
    • Primafree HQ
    • SCT
    • SCT
    • LIVE CHANNEL
    • SATISFACTION HD
    • 100X100
    • IL GRANDE OCCHIO
    • FILM
    • exoticaTV
    • pinko
    • AmaTV
    • Quants TV
  • HbbTV RaiPlay DTT
    • RaiPlay App
  • HbbTV RaiPlaySound DTT
    • RaiPlaySound App
  • HbbTV ITCHANNEL DTT
    • LombardiaTV
    • PianetaSaluteTV
    • ItChannel Tango TV
    • TeleAmbiente
  • HbbTV Radio Roma Network DTT
    • RADIO ROMA NETWORK Streaming
    • RADIOROMA NEWS
    • RADIOROMA TV
    • RC88
    • CANALE81 LAZIO
    • 607080TV HD
    • STUDIOPIUTV HD
  • HbbTV WELCOME IN DTT
    • Welcome IN HQ
  • HbbTV CANALE 232 DTT
    • Radio StudioPiùTV
    • 607080TV
    • StudioPiùTV Ibiza
  • HbbTV RTL 102.5 CALIENTE DTT
    • RTL 102.5 CALIENTE HD
  • HbbTV CANALE 235 DTT
    • Radio Venezia
    • Radio Sanremo DAB
    • RadioCasaSanremo
    • CasaSanremo
    • .Bazr
    • HeadyLive
  • HbbTV BABEL DTT
    • Zapping SAT
    • Romit TV
    • Hai Romania!
    • Top News
    • Fighters Life
    • Garage TV
    • Go-TV 809 Sky
    • Jerusalem
    • Kinzica TV
    • Mediaser TV
    • Azzurra TV Italia
    • Qui Radio Londra TV
  • HbbTV PAROLE DI VITA DTT
    • Parole di Vita HQ
  • HbbTV Radio 24 TV
    • App HbbTV silenziosa
  • HbbTV TCI DTT
    • TCI HD
  • HbbTV Momento TV DTT
    • RTR99TV
    • Radio Pooh
    • Motorsport
    • Tikitaka Planet ASD Francavilla
    • Momento TV
    • Live Events
    • Divafutura
    • SexfactorTV
    • SuperModels
    • Ottcast 4K Ultra HD
  • HbbTV RADIO LIBERTA’ DTT
    • RADIO LIBERTA’ TV HD
  • HbbTV Radio Radio TV DTT
    • Radio Radio TV HD
  • HbbTV ADNPLAY DTT
    • TelespazioTV
    • BusinessChannel
    • RadioJukeBoxTV
    • ADN24
    • MotoriTV
    • LaGrandeItalia
    • Radio7Note RadioVisione
    • RadioRicordiTV
    • CalabriaTV
    • GustoTV
    • TeleOne16
    • ZeroUnoTVMusic
    • RadioJukeBox
    • ItaliaNews24
    • RadioNClassic
    • RadioNews
    • Radio7Note
    • RadioRicordi
    • RadioItalianissima
    • RadioCiak
    • GiornaleRadio
    • RadioSimpatia
    • PlayRadio
    • Hit24
    • RadioEnneLamezia
  • HbbTV Maria Vision DTT
    • Applicazione HbbTV silenziosa
  • HbbTV Gambero Rosso DTT
    • Gamero Rosso HD
  • HbbTV BIKE DTT
    • BIKE HD
  • HbbTV Urania DTT
    • Urania HD
  • HbbTV Byoblu DTT
    • Byoblu HD
  • HbbTV RDS Social TV DTT
    • Tasto rosso (Like)
    • Tasto verde (Città) > Meteo e News
    • Tasto giallo (Curiosità) Z Artista, Lyrics e Social
    • Tasto blu (Videoclip) > Videoclip Musicali
  • HbbTV CANALE 268 DTT
    • Quadrifoglio TV
    • Italia Felix TV
    • MotorSportTV
    • MomentoTV
    • TelecomunicareTV
    • ASD Tikitaka Planet
    • Quarocanale
    • Mj Radio TV
    • Tele Laser
    • Tele Pegaso
    • Globus Television
    • Enti e Istituzioni TV
    • Radio Città TV
    • Napoletani nel Mondo
    • Tele Futura
    • Radio Laser
    • Mito
    • RadioVacriTV
    • Valore Impresa TV
    • Pianeta Imprese – La TV delle PMI
    • Radio Studio TV
    • 360 Mix TV
    • RTM, TVA
    • Quartocanale
    • Tele Futura
    • Globus Television
    • Tele Pegaso
    • Village TV
    • 268 TV il Corriere di Pianura
    • Antenna 3 Radio Televisione Toscana
    • Toscana: Antenna 3
    • Marche: QuadrifoglioTV
    • Lazio: FF Motorsport, Promo, Telecomunicare, TuttoTV, Zortea
    • Abruzzo: Mito, Radio Vacri TV
    • Campania: Italia Felix TV, Il corriere di Pianura, Napoletani nel mondo, Quartocanale, Radio Città TV, Enti e Istituzioni, Tele Futura, Tele Laser, Village TV
    • Puglia: RTM
    • Basilicata: Mj RadioTV, Tele Laser
    • Sicilia: Globus Television, Teleagrigento, Tele Pegaso
  • HbbTV My Plus Tv DTT
    • PLUS TV MOTORI
    • PLUS TV SPORT
  • HbbTV BUSINESS24 DTT
    • BUSINESS24 HD
  • HbbTV AUTOMOTO
    • AUTOMOTO HD
  • HbbTV Italian Fishing TV Channel DTT
    • Italian Fishing TV Channel HD
  • HbbTV PREMIO CLUB (Made in Business) DTT
    • Made in Business HD
  • HbbTV ARTE E CULTURA DTT
    • Arte Atelier HD
  • HbbTV tivù la guida DTT
    • Guida TV
  • HbbTV Rai HD DTT
    • Canali Rai HD a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD
  • HbbTV Radio m2o DTT
    • m2oTv HD
  • HbbTV Radio Margherita Più
    • Radio Margherita TV
    • Radio Arcobaleno
    • Canzoni Napoletane
  • HbbTV SupersixTV DTT
    • Tasto Rosso: SuperSix e altre TV:
    • SuperSix
    • IuniorTV
    • EuroTV
    • StudioPiùTV
    • SuperSix Radio
    • ZerounoTV Music
    • ZerounoTV News
    • Medjugorje TV Italia
    • Lago di Garda Digitale
    • Tasto Verde: IuniorTV
    • Tasto Giallo: EuroTV
    • Tasto Blu: StudioPiùTV
    • CanaliTV:
    • 111TV
    • Tele Eubea
    • Canali Radio:
    • SuperSix Radio
    • Lombardia TV Vintage
    • Radio Madeo
  • HbbTV Caccia e Pesca DTT
    • Servizio OnDemand Pagamento
  • HbbTV Radio TV Serie A con RDS DTT
    • Radio TV Serie con RDS HD
  • HbbTV Radio MC2
    • MC2
    • New Age
    • Nu Disco Channel
    • Revisited Channel
    • Smooth Jazz Channel
    • Buddha-bar Collection
    • Cafe del Mar Collection
    • Gipsy Lounge Channel
    • R&B Channel
    • Tango Lounge Channel
    • Unforgettable Channel
    • Made in Italy Channel
    • Disco Inferno Channel
    • Tiffany Channel
    • Planet Rock Channel
    • Montenapoleone Channel
    • MC2 Music
    • Radio Ga-Ga 80’s Channel
    • Stereo 90 Channel
    • MC2 TXT

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming

Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione

Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione
Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming

Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione

Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti