La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre in questi ultimi mesi è migliorata tantissimo. Infatti, i recenti aggiornamenti hanno aumentato la disponibilità di canali tematici e contenuti. Si tratta dei cosiddetti canali HbbTV che, grazie a un apparecchio compatibile con questa tecnologia, uniscono il segnale DTT allo streaming di internet.

Digitale Terrestre: i canali HbbTV disponibili adesso

Dai un’occhiata a tutti i canali disponibili ora in HbbTV sul digitale terrestre se hai un televisore compatibile alla tecnologia e connesso a internet.