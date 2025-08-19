La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre in questi ultimi mesi è migliorata tantissimo. Infatti, i recenti aggiornamenti hanno aumentato la disponibilità di canali tematici e contenuti. Si tratta dei cosiddetti canali HbbTV che, grazie a un apparecchio compatibile con questa tecnologia, uniscono il segnale DTT allo streaming di internet.
Digitale Terrestre: i canali HbbTV disponibili adesso
Dai un’occhiata a tutti i canali disponibili ora in HbbTV sul digitale terrestre se hai un televisore compatibile alla tecnologia e connesso a internet.
- HbbTV Rai DTT
- Rai Play
- Rai Play 2
- Rai Play 3
- Rai TV+ (freccia su)
- Rai Play (tasto blu)
- HbbTV Mediaset DTT
- VIRGIN RADIO TV
- RADIO MONTE CARLO TV
- HbbTV LA7 DTT
- LA7 On Demand
- HbbTV LA7d DTT
- LA7D On Demand
- HbbTV TV8 DTT
- TV8 On Demand
- HbbTV Discovery DTT
- Canali Live Streaming
- Contenuti On Demand
- HbbTV Cielo DTT
- Cielo Live Streaming
- Cielo On Demand
- HbbTV QVC DTT
- QVC+ On Demand
- HbbTV RTL DTT
- RTL 102.5 HD
- RADIOFRECCIA HD
- RADIO ZETA HD
- RTL 102.5 DISCO HD
- RTL 102.5 TRAFFIC HD
- RTL 102.5 BEST HD
- RTL 102.5 NAPULE’ HD
- RTL 102.5 CALIENTE HD
- RTL 102.5 BRO&SIS HD
- RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde)
- HbbTV Super! DTT
- Super! HQ Streaming
- HbbTV Italia 53 DTT
- Italia 53 HD
- HbbTV SPORTITALIA DTT
- SI HD
- SI SOLO CALCIO HD
- PRIMAVERA TV
- BIKE HD
- SPORT OUTDOOR TV HD
- HbbTV TRAVEL TV
- Travel TV HQ
- HbbTV DONNA SPORT TV DTT
- Donna TV HQ
- HbbTV SUPERTENNIS DTT
- SuperTennis Plus
- HbbTV ALMA TV DTT
- BOM Channel
- News TV:
- Euro TV
- Zerouno TV News
- Family TV:
- SuperSix
- IuniorTV
- Radiovisione:
- Zerouno TV Music
- Radio Calima
- La Grande Italia
- RTR99 TV
- HbbTV Rai 4K DTT
- Rai 4K Ultra HD HDR
- HbbTV Italia 121 DTT
- Italia 121 HQ
- HbbTV Cusano Italia TV DTT
- Canali Live Streaming
- Canali ON Demand
- HbbTV Arte Italia 124 DTT
- Italia 124 HQ
- HbbTV Arte Italia 125 DTT
- Italia 125 HQ
- HbbTV Arte Italia 126 DTT
- Italia 126 HQ
- HbbTV Arte Italia 127 DTT
- Italia 127 HQ
- HbbTV Gold TV Italia DTT
- Telearte HD
- HbbTV Lineagem DTT
- Lineagem Streaming
- HbbTV ArteInvestimenti DTT
- ArteInvestimenti HD
- HbbTV Italia 134 DTT
- Italia 134 HQ
- HbbTV Italia 135 DTT
- Italia 135 HQ
- HbbTV Italia 136 DTT
- Italia 136 HQ
- HbbTV TELECAMPIONE DTT
- Telecampione HD
- HbbTV FASCINO TV DTT
- Radio Vacri TV
- Motosport
- Telecomunicare
- Donnashopping TV
- Is Good For You
- 70-80.it
- HbbTV Radio Kiss Kiss TV DTT
- Radio Kiss Kiss TV On Demand
- HbbTV CANALE 163 DTT
- Odeon 24
- HbbTV ORLER TV
- Orler TV HQ
- HbbTV PRIMA FREE DTT
- Prima Free HQ
- 70-80.it
- Radio Jukebox TV
- Life Gate
- Zerouno TV Music
- Sanremo TV
- FC Lamezia Terme
- Donnashopping
- Teleleonessa
- Telespazio
- Zerouno TV News
- Prima TV
- Primafree HQ
- SCT
- SCT
- LIVE CHANNEL
- SATISFACTION HD
- 100X100
- IL GRANDE OCCHIO
- FILM
- exoticaTV
- pinko
- AmaTV
- Quants TV
- HbbTV RaiPlay DTT
- RaiPlay App
- HbbTV RaiPlaySound DTT
- RaiPlaySound App
- HbbTV ITCHANNEL DTT
- LombardiaTV
- PianetaSaluteTV
- ItChannel Tango TV
- TeleAmbiente
- HbbTV Radio Roma Network DTT
- RADIO ROMA NETWORK Streaming
- RADIOROMA NEWS
- RADIOROMA TV
- RC88
- CANALE81 LAZIO
- 607080TV HD
- STUDIOPIUTV HD
- HbbTV WELCOME IN DTT
- Welcome IN HQ
- HbbTV CANALE 232 DTT
- Radio StudioPiùTV
- 607080TV
- StudioPiùTV Ibiza
- HbbTV RTL 102.5 CALIENTE DTT
- RTL 102.5 CALIENTE HD
- HbbTV CANALE 235 DTT
- Radio Venezia
- Radio Sanremo DAB
- RadioCasaSanremo
- CasaSanremo
- .Bazr
- HeadyLive
- HbbTV BABEL DTT
- Zapping SAT
- Romit TV
- Hai Romania!
- Top News
- Fighters Life
- Garage TV
- Go-TV 809 Sky
- Jerusalem
- Kinzica TV
- Mediaser TV
- Azzurra TV Italia
- Qui Radio Londra TV
- HbbTV PAROLE DI VITA DTT
- Parole di Vita HQ
- HbbTV Radio 24 TV
- App HbbTV silenziosa
- HbbTV TCI DTT
- TCI HD
- HbbTV Momento TV DTT
- RTR99TV
- Radio Pooh
- Motorsport
- Tikitaka Planet ASD Francavilla
- Momento TV
- Live Events
- Divafutura
- SexfactorTV
- SuperModels
- Ottcast 4K Ultra HD
- HbbTV RADIO LIBERTA’ DTT
- RADIO LIBERTA’ TV HD
- HbbTV Radio Radio TV DTT
- Radio Radio TV HD
- HbbTV ADNPLAY DTT
- TelespazioTV
- BusinessChannel
- RadioJukeBoxTV
- ADN24
- MotoriTV
- LaGrandeItalia
- Radio7Note RadioVisione
- RadioRicordiTV
- CalabriaTV
- GustoTV
- TeleOne16
- ZeroUnoTVMusic
- RadioJukeBox
- ItaliaNews24
- RadioNClassic
- RadioNews
- Radio7Note
- RadioRicordi
- RadioItalianissima
- RadioCiak
- GiornaleRadio
- RadioSimpatia
- PlayRadio
- Hit24
- RadioEnneLamezia
- HbbTV Maria Vision DTT
- Applicazione HbbTV silenziosa
- HbbTV Gambero Rosso DTT
- Gamero Rosso HD
- HbbTV BIKE DTT
- BIKE HD
- HbbTV Urania DTT
- Urania HD
- HbbTV Byoblu DTT
- Byoblu HD
- HbbTV RDS Social TV DTT
- Tasto rosso (Like)
- Tasto verde (Città) > Meteo e News
- Tasto giallo (Curiosità) Z Artista, Lyrics e Social
- Tasto blu (Videoclip) > Videoclip Musicali
- HbbTV CANALE 268 DTT
- Quadrifoglio TV
- Italia Felix TV
- MotorSportTV
- MomentoTV
- TelecomunicareTV
- ASD Tikitaka Planet
- Quarocanale
- Mj Radio TV
- Tele Laser
- Tele Pegaso
- Globus Television
- Enti e Istituzioni TV
- Radio Città TV
- Napoletani nel Mondo
- Tele Futura
- Radio Laser
- Mito
- RadioVacriTV
- Valore Impresa TV
- Pianeta Imprese – La TV delle PMI
- Radio Studio TV
- 360 Mix TV
- RTM, TVA
- Quartocanale
- Tele Futura
- Globus Television
- Tele Pegaso
- Village TV
- 268 TV il Corriere di Pianura
- Antenna 3 Radio Televisione Toscana
- Toscana: Antenna 3
- Marche: QuadrifoglioTV
- Lazio: FF Motorsport, Promo, Telecomunicare, TuttoTV, Zortea
- Abruzzo: Mito, Radio Vacri TV
- Campania: Italia Felix TV, Il corriere di Pianura, Napoletani nel mondo, Quartocanale, Radio Città TV, Enti e Istituzioni, Tele Futura, Tele Laser, Village TV
- Puglia: RTM
- Basilicata: Mj RadioTV, Tele Laser
- Sicilia: Globus Television, Teleagrigento, Tele Pegaso
- HbbTV My Plus Tv DTT
- PLUS TV MOTORI
- PLUS TV SPORT
- HbbTV BUSINESS24 DTT
- BUSINESS24 HD
- HbbTV AUTOMOTO
- AUTOMOTO HD
- HbbTV Italian Fishing TV Channel DTT
- Italian Fishing TV Channel HD
- HbbTV PREMIO CLUB (Made in Business) DTT
- Made in Business HD
- HbbTV ARTE E CULTURA DTT
- Arte Atelier HD
- HbbTV tivù la guida DTT
- Guida TV
- HbbTV Rai HD DTT
- Canali Rai HD a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD
- HbbTV Radio m2o DTT
- m2oTv HD
- HbbTV Radio Margherita Più
- Radio Margherita TV
- Radio Arcobaleno
- Canzoni Napoletane
- HbbTV SupersixTV DTT
- Tasto Rosso: SuperSix e altre TV:
- SuperSix
- IuniorTV
- EuroTV
- StudioPiùTV
- SuperSix Radio
- ZerounoTV Music
- ZerounoTV News
- Medjugorje TV Italia
- Lago di Garda Digitale
- Tasto Verde: IuniorTV
- Tasto Giallo: EuroTV
- Tasto Blu: StudioPiùTV
- CanaliTV:
- 111TV
- Tele Eubea
- Canali Radio:
- SuperSix Radio
- Lombardia TV Vintage
- Radio Madeo
- HbbTV Caccia e Pesca DTT
- Servizio OnDemand Pagamento
- HbbTV Radio TV Serie A con RDS DTT
- Radio TV Serie con RDS HD
- HbbTV Radio MC2
- MC2
- New Age
- Nu Disco Channel
- Revisited Channel
- Smooth Jazz Channel
- Buddha-bar Collection
- Cafe del Mar Collection
- Gipsy Lounge Channel
- R&B Channel
- Tango Lounge Channel
- Unforgettable Channel
- Made in Italy Channel
- Disco Inferno Channel
- Tiffany Channel
- Planet Rock Channel
- Montenapoleone Channel
- MC2 Music
- Radio Ga-Ga 80’s Channel
- Stereo 90 Channel
- MC2 TXT
Pubblicato il 19 ago 2025
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti