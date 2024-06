Proposta di lavoro da TikTok via SMS: truffa o opportunità?

Oggi il lavoro da remoto è molto ambito, soprattutto quando si tratta di social network famosi in grado di proporre contratti molto interessanti dal punto di vista economico. Chi rifiuterebbe mai una proposta di lavoro dalle risorse umane di TikTok? Probabilmente anche tu vorresti valutare meglio un’opportunità simile. Purtroppo però devi fare molta attenzione perché in questi giorni è in corso un attacco importante di una falsa proposta lavorativa che sembrerebbe provenire proprio dal famoso social.

Tuttavia niente di quanto indicato nell’SMS è vero. Il messaggio proviene da un numero di telefono con prefisso estero: “Ciao, sono il dipartimento delle risorse umane di TikTok […]“. All’apparenza un vero e proprio colpo di fortuna. Chi lo riceve per un attimo si sente un privilegiato, ma dietro tutto ciò ci sono dei veri e propri cybercriminali che sfruttano questo social network famoso impropriamente per finalizzare le proprie truffe.

I criminali sfruttano il solito metodo per spingere il destinatario del messaggio ad agire. Infatti, questa proposta lavorativa si propone con uno stipendio giornaliero da 300 a 800 euro. Farebbe gola a tutti un’opportunità del genere. Peccato però che il “troppo bello per essere vero” sia sfruttato per convincere la preda a cliccare su un link fraudolento che offrirebbe anche un bonus di 5 euro.

TikTok offre lavoro? No, è una truffa criminale

Alla truffa che su WhatsApp propone un lavoro super remunerato, si è aggiunta quella che sfrutta TikTok e una presunta offerta di lavoro si sta diffondendo velocemente tra gli SMS di molti utenti che, presi alla sprovvista, potrebbero cadere nella trappola. La Polizia Postale, che ha segnalato questo raggiro, ricorda che “le aziende non espletano attività di ricerca e selezione del personale con queste modalità“.

Quindi qualsiasi messaggio, tramite SMS o app di messaggistica istantanea, che offre un lavoro è da ritenersi potenzialmente pericoloso. Il consiglio degli esperti è quello di non cadere mai nella trappola del “troppo bello per essere vero”. Uno stipendio giornaliero che può arrivare agli 800 euro giornalieri non viene proposto tramite messaggio. Inoltre, è sempre importantissimo non cliccare mai su link contenuti in messaggi o email di questo tipo.