Prorogata fino al 24 gennaio You&Kena da Kena Mobile

Kena Mobile, operatore virtuale, ha deciso da qualche giorno la proroga dell’iniziativa che prende il nome di You&Kena, con la quale si otterranno su una coppia di SIM 2 euro di rimborso al mese.

A differenza di quanto accadeva prima, il costo minimo delle offerte compatibili è ora più elevato. Entriamo nei dettagli di questa iniziativa.

Prorogata da Kena Mobile l’iniziativa You&Kena

Se non ci saranno modifiche o proroghe, l’iniziativa You&Kena continuerà fino al 24 gennaio 2023. Questa iniziativa è per tutti coloro che vorranno passare al gestore virtuale in questa pagina, sia per la richiesta di portabilità e sia per l’attivazione di un nuovo numero.

Con questa promozione due nuovi clienti Kena possono dare vita a una coppia di SIM e ottenere un rimborso mensile pari a 2 euro ciascuno.

L’iniziativa, prima, funzionava in modo differente, ossia potevano accedere soltanto coloro che sceglievano un piano tariffario pari o superiore a 7,99 euro al mese.

Invece, come detto in precedenza, adesso la soglia di accesso è stata portata a 9,99 euro. Quindi, le offerte adesso compatibili con questa iniziativa sono le seguenti:

Kena a 9,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati in 4G; Kena a 11,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G; Kena a 12,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G; Kena Promo solo dati a 11,99 euro al mese, con 300 GB di traffico dati in 4G.

Dopo aver scelto il piano tariffario preferito QUI, al nuovo cliente verrà inviato un codice univoco che potrà poi inoltrare a chi vuole.

