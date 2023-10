Ora puoi proteggere il tuo smartphone con Avast Mobile Security

Le minacce online si stanno intensificando. Per questo anche il tuo smartphone è in pericolo. Proteggilo con Avast Mobile Security. Questa applicazione per Android, disponibile al download su Google Play Store, è la soluzione perfetta per mettere al sicuro il tuo dispositivo mobile con l’antivirus gratuito più avanzato e pluripremiato. Le sue funzionalità esaminano e bloccano in tempo reale possibili e reali virus, malware e altre minacce.

Oltre a funzionare perfettamente come antivirus, questa applicazione completa migliora la tua privacy e agisce regolarmente per velocizzare le prestazioni del tuo telefono. Tutto questo gratis. Non trovi che sia fantastico? La sua app è disponibile anche per iOS, Mac e PC. Cosa stai aspettando? Affidati a chi di sicurezza informatica se ne intende e protegge ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo.

Avast Mobile Security: una soluzione, tante funzionalità

Con Avast Mobile Security il tuo dispositivo è al sicuro. Scarica l’app gratuitamente da questo link! Con oltre 100 milioni di installazioni, ha raggiunto il 100% nel punteggio dei test su protezione e usabilità. Questo perché l’applicazione è intuitiva, fornendo un’esperienza utente sempre facile e immediata. Connettiti ed esplora in totale sicurezza.

Tenendola attiva sui tuoi dispositivi garantirai loro una pulizia profonda così da mantenersi veloci e perfettamente funzionanti, come il primo giorno. Scegli questa soluzione che offre una suite completa di funzionalità estremamente importanti e semplicissime da utilizzare. Faranno tutto loro e tu potrai dedicarti a ciò che preferisci. Ma come funziona Mobile Security?

Scansiona regolarmente il dispositivo per rilevare minacce e vulnerabilità. Rileva app dannose prima di installarle. Blocca collegamenti e siti web dannosi in tutti i browser. Contrassegna collegamenti e siti web sensibili in tutti i browser. Verifica la sicurezza delle reti WiFi. Protegge foto e app con un PIN, sequenza o impronta digitale. Nasconde le tue attività online e ti permette di accedere a contenuti soggetti a georestrizioni grazie alla sua VPN. Ricevi avvisi se le password collegate al tuo account email sono state violate o sono soggette a una fuga di dati. Ti consiglia e suggerisce su privacy e sicurezza attraverso guide dettagliate di consulenti privacy. Libera spazio di archiviazione pulendo i file spazzatura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.