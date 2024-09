Proteggi i file con il cloud storage più sicuro sul mercato: fino a -37%

Risparmia fino al 37% con pCloud. Grazie a questa soluzione puoi dormire sonni tranquilli. I tuoi file sono protetti perché si tratta del cloud storage più sicuro sul mercato. Si tratta di una delle migliori soluzioni disponibili grazie alla sua praticità di utilizzo e alla sicurezza inclusa nell’archiviazione offerta.

Tutti i file che archivi con pCloud ottengono una protezione TLS/SSL. Inoltre vengono criptati con una crittografia a 256 bit AES. E non è tutto. Infatti, ogni volta che un file viene caricato, pCloud effettua 5 copie che colloca su server differenti. Se vuoi aumentare il livello di protezione puoi attivare una funzionalità aggiuntiva, pCloud Encryption che fornisce una crittografia ulteriore lato client.

Questo cloud storage è il più sicuro sul mercato anche lato condivisione. Infatti, pCloud permette di condividere file invitando gli utenti nelle cartelle condivise, ma sempre senza metterli a rischio. Sarai tu a decidere come, a chi, quando e quali file condividere. A tutto questo si aggiungono anche tantissime altre funzionalità molto pratiche.

pCloud è il cloud storage più pratico

Immagina di voler passare a pCloud, ma poi pensi al tuo attuale servizio. Se l’idea di perdere tutti i tuoi file o doverli trasferire uno a uno ti frena dal scegliere questa soluzione sappi che sei di fronte al cloud storage più pratico. Infatti, in un attimo puoi effettuare un backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto. Risparmia fino al 37% con pCloud!

La sua app multi-device è perfetta per tutti i tuoi dispositivi e sistemi operativi. Grazie alla sua tecnologia trovi i tuoi file caricati in tempo reale ovunque ai accesso. Inoltre, grazie al caricamento automatico del rullino non devi nemmeno preoccuparti di foto e video che vengono automaticamente caricati su pCloud.

Il tuo cloud storage integra anche video player, audio player e streaming video per goderti i tuoi contenuti multimediali senza dover aprire altre applicazioni. Inoltre, offre anche l’anteprima dei documenti online, così a colpo d’occhio trovi quello che stai cercando senza tutte le volte dover aprire ogni singolo documento.