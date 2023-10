Proteggi i tuoi dati con il cloud storage Internxt

A soli 21,58 euro anziché 107,88 puoi avere un servizio di cloud storage completo che protegge la tua privacy grazie alla suite open-source di servizi cloud crittografati. Non a caso, Internxt è un cloud sicuro che nasce con l’obiettivo di fornire agli utenti un servizio di cui non possono pentirsi.

Internxt garantisce infatti il controllo completo dei dati al fine di assicurare imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza a tutti gli utenti che vogliono essere completamente sicuri quando utilizzano un dispositivo. Tuttavia, é disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux.

Al fine di ottimizzare l’offerta, tutti i servizi di Internxt sono progettati per assicurare imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy. Il piano annuale da 2TB, disponibile a 21,58 euro anzichè 107,88 offre infatti archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso per i clienti ai servizi Internxt.

Internxt: perché sceglierlo

Approfittando della promozione attualmente in corso é possibile accedere ai piani annuali usufruendo di uno sconto dell’80%. Uno sconto che permette dunque di avere uno spazio cloud ad un prezzo inevitabilmente vantaggioso.

Non dimenticare che con i piani Internxt hai:

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Pagamento sicuro al 100%

Creazione di un account anonimo

Se il tuo obiettivo é quello di avere uno spazio cloud per i tuoi file ma non puoi spendere denaro, Internxt offre un piano gratuito fino a 10GB per conservare e proteggere i file essenziali. In questo modo é possibile ottenere immediatamente 10 GB di spazio di archiviazione gratuito a vita con un abbonamento Internxt gratuito.

Che aspetti? Scegli il piano Internxt che preferisci e ricorda che Internxt offre una garanzia di rimborso standard di 30 giorni per tutti i suoi abbonamenti a pagamento, che inizia a partire dal momento dell’iscrizione.

