Proteggi i tuoi dati con Internxt, il cloud storage sicuro e conveniente

In un’era digitale in cui la sicurezza dei dati è prioritaria, Internxt è la soluzione ideale per chi cerca uno storage cloud sicuro, in quanto garantisce massima privacy e convenienza.

L’azienda spagnola offre attualmente uno sconto del 50% sui suoi pacchetti, un’occasione da non perdere per chi desidera garantire la sicurezza dei propri dati a costi convenienti. Tuttavia, è fondamentale agire prontamente, poiché questa promozione scadrà tra pochi giorni.

I piani Internxt nei dettagli

Internxt propone una gamma completa di soluzioni cloud, adattabili alle esigenze di tutti gli utenti, dai bisogni più basilari a quelli più avanzati.

Attualmente, i costi delle tariffe sono estremamente vantaggiosi. Il piano gratuito offre 10 GB di spazio di archiviazione, crittografia end-to-end e accesso da qualsiasi dispositivo, ideale per chi desidera testare il servizio o ha bisogno di uno spazio limitato.

Il piano a pagamento da 20 GB costa solo 10,68 € all’anno e fornisce il doppio dello spazio del piano gratuito e aggiungendo funzionalità come la condivisione di file e la co-editing. Una soluzione perfetta per chi richiede un po’ più di spazio e funzionalità avanzate.

Per le aziende e i professionisti che necessitano di un ampio spazio di archiviazione, Internxt offre piani da 200 GB e 2 TB a prezzi ancora più vantaggiosi. Tutti i piani garantiscono una disponibilità del 99,9%, crittografia end-to-end e scalabilità.

Internxt assicura la sicurezza e la privacy dei tuoi dati, offrendo un servizio conveniente e scalabile. Accessibile da qualsiasi dispositivo, il servizio cloud rende facile accedere ai propri file in modo sicuro da ovunque.

Non lasciarti sfuggire le incredibili promozioni di Internxt: proteggi i tuoi dati con uno storage cloud sicuro e conveniente. Approfitta subito prima che scada l’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.