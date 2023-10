Proteggi i tuoi dati con Internxt, in supersconto per il primo anno

Hai bisogno di una piattaforma sicura per proteggere i tuoi dati, che non costi troppo e che offra molti GB di spazio, in modo da poter salvare anche i file più pesanti? La soluzione al tuo problema si chiama Internxt. Si tratta di una piattaforma di archiviazione di dati in cloud, tra le più sicure del mercato. Inoltre, puoi approfittare di un piano gratuito a vita, con 10 GB di spazio a disposizione per archiviare i tuoi file. Ottobre è conosciuto come il Cyber Security Awareness Month. Per festeggiare questa ricorrenza, Internxt ha deciso di fare un grande regalo ai nuovi iscritti, proponendo tutti i suoi piani annuali (premium) ad un prezzo irrisorio. La piattaforma offre infatti l’80% di sconto sul prezzo originario dell’abbonamento per il primo anno.

Internxt: sicurezza e convenienza per l’archiviazione dei tuoi file

Internxt ti mette a disposizione tre servizi: Drive, Photos e Send. Il primo ti permette di salvare qualsiasi tipo di documento. Il secondo è utile per archiviare i file multimediali. Il terzo è invece dedicato a chi ha bisogno di inviare file di grandi dimensioni. Tutti i file condivisi (immagini, video, documenti) verranno inviati velocemente e saranno protetti da crittografia end-to-end. Se hai bisogno di più GB per salvare i tuoi file, puoi optare per uno dei piani premium di Internxt. Come già accennato, se scegli la soluzione annuale, avrai l’80% di sconto per 12 mesi. Il primo piano offre 20 GB ed è disponibile al prezzo di 2,14 euro al mese, il secondo offre 200 GB ed è disponibile al prezzo di 8,38 euro al mese. Il più conveniente è però il terzo piano, da 2 TB, disponibile a 21,58 euro al mese.

Tutti i piani Internxt (compreso quello gratuito) offrono l’accesso completo a tutti i servizi della piattaforma. Permettono infatti l’archiviazione e la condivisione di file criptati, con la possibilità di accedere al proprio account da qualsiasi dispositivo. Ogni account creato sarà completamente anonimo. Inoltre, se hai scelto un piano premium e vuoi disdire il tuo abbonamento, Internxt ti offre la garanzia del rimborso totale se la disdetta avviene entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.