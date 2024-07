Proteggi i tuoi dati con Norton Secure VPN

Non tutte le VPN nascono uguali. Certe sembrano più robuste di una fortezza medievale, altre sono sicure quanto un paracadute vuoto. Quando si tratta di proteggere i tuoi dati, soprattutto se parliamo di numeri di carte di credito e password, la scelta del giusto servizio VPN è fondamentale. Ecco perché Norton Secure VPN fa al caso tuo: un servizio all-in-one che sa come farti dormire sonni tranquilli.

Norton Secure VPN è infatti una suite di sicurezza completa che include anche un antivirus di tutto rispetto. Se, ad esempio, ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica con il tuo dispositivo, Norton ti tiene al sicuro, proteggendo le tue informazioni sensibili come i dati bancari.

Proteggi i tuoi dati in completa tranquillità con Norton Secure VPN

Uno degli aspetti più evidenti di Norton Secure VPN è il rilevamento delle reti Wi-Fi sospette. In pratica, fa la guardia del corpo al tuo dispositivo, mantenendo hacker e altri malintenzionati a debita distanza. Inoltre, ti permette di navigare in completo anonimato.

Un’altra funzionalità che merita particolare menzione è il kill switch: un vero e proprio sistema di autodifesa che disconnette il dispositivo da Internet se la connessione VPN viene meno. È come se avessi un buttafuori digitale che non permette a nessuno di entrare se le condizioni non sono perfette.

Norton non traccia né memorizza le attività online degli utenti (addio pubblicità mirate di scarpe che hai guardato una settimana fa). Puoi quindi connetterti ai tuoi siti preferiti, guardare video e usare app in totale sicurezza, anche mentre sei in movimento.

L’abbonamento annuale Norton Secure VPN è attualmente scontato del 20%. Se sei tentato ad attivare questo servizio per proteggere i tuoi dati, sappi che ti costa soltanto 39,99 euro per il primo anno. Se dopo 60 giorni decidi che preferisci il rischio (ma chi vorrebbe?), puoi sempre richiedere il rimborso completo.