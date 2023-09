Proteggi i tuoi dati con Passkey 1Password: ora con supporto su iOS 17

1Password è un password manager che aiuta a proteggere le password in modo sicuro. Molte persone lo usano per proteggere le loro informazioni importanti.

Recentemente, 1Password ha aggiunto un nuovo modo per accedere ai siti web usando il cellulare.

Questo metodo è il Passkey, che è molto sicuro perché usa le impronte digitali o il riconoscimento facciale. In questo modo, le password non possono essere rubate facilmente.

Ora, con il nuovo sistema operativo Apple per iPhone e iPad, 1Password ha aggiunto questa funzione anche alle app per iOS 17 e iPadOS 17.

Proteggi i tuoi dati su iPhone e iPad con Passkey 1Password su iOS 17

Per attivare la funzione su 1Password per iOS 17, devi abilitare dalle impostazioni del tuo telefono la funzione.

Prima tocca “Password e account” e poi scegli “Completamento automatico delle password”. Infine, scegli 1Password.

Per salvare una passkey è facile. Devi solo iscriverti a un sito che supporta questo metodo di accesso e toccare “Continua” quando ti viene chiesto di creare una passkey.

Puoi anche aggiungere una passkey 1Password su siti dove hai già fatto il login con una password. Se vuoi usare le passkey per accedere a un sito, 1Password fa tutto il lavoro e non devi nemmeno aprire l’app. Se hai più passkey per un sito, 1Password ti chiede quale vuoi usare.

L’imminente rilascio di Android 14 vedrà l’introduzione di 1Password anche sul sistema operativo mobile di Google.

Le password sono ormai considerate obsolete, mentre le passkey rappresentano il futuro dell’autenticazione.

Con l’implementazione di questo sistema sui dispositivi mobili, le passkey diventeranno presto il metodo standard di autenticazione.

Ti sei già aggiornato alla versione iOS 17 del tuo dispositivo? Ti invitiamo a provare le passkey di 1Password per proteggere i tuoi accessi anche sui dispositivi mobili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.