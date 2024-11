Proteggi i tuoi dati personali: scopri chi li usa e come rimuoverli

Nell’era digitale, ogni click, ricerca o iscrizione online lascia una traccia, e questi dati vengono raccolti da aziende, data broker e piattaforme pubblicitarie. Questi soggetti utilizzano le informazioni per profilarti, venderle a terzi o creare annunci mirati, spesso senza che tu ne sia consapevole.

Proteggere la propria privacy può sembrare complesso, ma oggi ci sono strumenti efficaci per farlo. Incogni è una soluzione pensata per chi vuole riprendere il controllo dei propri dati personali. Questo servizio automatizza il processo di rimozione delle informazioni dai database delle aziende che le raccolgono, garantendo una maggiore tutela della privacy. Con un costo di 7,49€ al mese per un abbonamento annuale, rappresenta uno dei metodi più semplici ed efficienti per difendersi dalle invasioni digitali.

Come Incogni protegge i tuoi dati

Il servizio si occupa di identificare quali aziende stanno trattando i tuoi dati personali, monitorandole costantemente per garantire la massima sicurezza. Incogni non solo invia richieste di rimozione alle organizzazioni che conservano le tue informazioni, ma ne verifica anche l’effettiva eliminazione, sollevandoti dalla complessità di gestire il processo manualmente.

Inoltre, il sistema si aggiorna regolarmente per affrontare nuove minacce e adattarsi a normative come il GDPR, offrendo una protezione sempre al passo con i cambiamenti legislativi. Usare Incogni significa non solo proteggere la propria privacy, ma anche ridurre il rischio di frodi, spam e utilizzi non autorizzati dei propri dati.

Con Incogni, non è più necessario sacrificare la tranquillità per navigare online: i tuoi dati tornano finalmente sotto il tuo controllo.

Per maggiori informazioni sul servizio e attivarlo vai sul sito di Incogni.