Proteggi i tuoi dati: PIA VPN è in offerta a 1,99€/mese

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica può sembrare comodo, ma i rischi per la privacy e la sicurezza sono sempre dietro l’angolo.

Se ti capita spesso di lavorare da spazi condivisi o viaggiare, Private Internet Access (PIA VPN) è la soluzione ideale per mettere al sicuro i tuoi dati – e ora è anche in super offerta: 81% di sconto sul piano biennale, con 2 mesi gratis inclusi. Il tutto a soli 1,99€ al mese.

Perché scegliere PIA VPN per navigare in sicurezza ovunque ti trovi

PIA è tra le VPN più complete e trasparenti disponibili oggi. A differenza di molti concorrenti, è completamente open source e adotta una rigorosa politica no-log, il che significa che non conserva alcuna traccia delle tue attività online. Questo rende PIA VPN una scelta solida per chi vuole protezione vera, non solo promesse.

Tra i suoi punti di forza:

Protezione su dispositivi illimitati : puoi usare un solo account su tutti i tuoi device, da Android a iOS, Windows, macOS e persino browser come Chrome e Firefox;

: puoi usare un solo account su tutti i tuoi device, da Android a iOS, Windows, macOS e persino browser come Chrome e Firefox; Server in 91 Paesi , inclusi tutti gli Stati USA: ideale per accedere a contenuti geobloccati e aggirare restrizioni regionali, anche durante viaggi all’estero;

, inclusi tutti gli Stati USA: ideale per accedere a contenuti geobloccati e aggirare restrizioni regionali, anche durante viaggi all’estero; Streaming senza limiti per guardare serie, film o eventi sportivi ovunque nel mondo senza essere bloccati;

per guardare serie, film o eventi sportivi ovunque nel mondo senza essere bloccati; Altissimo livello di personalizzazione: puoi configurare la VPN secondo le tue esigenze di privacy, velocità e sicurezza.

Se cerchi una VPN potente, trasparente e conveniente per proteggerti su qualsiasi rete – soprattutto quelle pubbliche – questa è l’offerta giusta al momento giusto. Ma attenzione: la promozione potrebbe terminare presto. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale di PIA.