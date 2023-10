Proteggi i tuoi dispositivi e risparmia fino al 60% con Bitdefender

Bitdefender non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei migliori antivirus in circolazione, eletto 5 volte prodotto dell’anno. Questo software ti permette di lavorare con il tuo PC e navigare su internet senza doverti preoccupare di possibili minacce. Anche nella sua versione gratuita, Bitdefender ti garantisce una protezione efficace contro virus e malware (anche sconosciuti) e siti web dannosi. È molto leggero e opera in background senza rallentare il PC. Inoltre, ti offre un’assistenza clienti in tempo reale. Nelle sue versioni in abbonamento, questo antivirus offre servizi decisamente interessanti, come la protezione dei tuoi file dalla cifratura dei ransomware, impedisce l’accesso non autorizzato a webcam e microfono e ti permette inoltre di accedere ai tuoi dispositivi in remoto, in caso di furto o smarrimento. Puoi acquistare uno dei piani annuali con uno sconto incredibile.

Attacchi di Stream-Jacking su YouTube scoperti da Bitdefender

Bitdefender ha pubblicato oggi una nuova ricerca relativa agli attacchi stream-jacking che coinvolgono YouTube. Si tratta di una tendenza, purtroppo sempre più diffusa su internet. Questo attacco consiste nel reindirizzare i follower di un popolare canale YouTube verso un altro quasi identico gestito da hacker. In alternativa ad essere controllato è lo stesso canale. Lo scopo è quello di indurre i follower del canale a inviare loro criptovaluta, con la promessa di guadagni facili. La truffa è semplice. Di solito il proprietario di un popolare canale YouTube riceve un’e-mail dai criminali con una falsa opportunità di collaborazione, sponsorizzazione o avviso di violazione di copyright. L’utente viene convinto a scaricare un file contenuto nell’e-mail, che è in realtà un malware. In questo modo l’hacker riesce ad accedere all’account e blocca l’accesso al proprietario.

Nel caso dell’imitazione del canale, i criminali creano pop-up livestream su YouTube nei feed dei follower promuovendo gli stessi contenuti del canale. Si tratta di trasmissioni in loop che contengono una truffa incorporata tramite codice QR o backlink a un sito fraudolento o di phishing. Secondo Bitdefender, si tratta di un’operazione automatizzata. I dati raccolti dal 27 luglio al 28 settembre 2023 scorso hanno mostrato che: il numero massimo di abbonati ad un account violato è di circa 9.990.000, il numero massimo di visualizzazioni raggiunto da un account violato è di circa 3.643.275.137 e la maggior parte dei canali hackerati (fino ad oggi 1.190) utilizza il logo Tesla o una sua variante. Bitdefender consiglia quindi ai proprietari e ai follower di canali YouTube di fare attenzione alle e-mail con proposte troppo allettanti e di non cliccare su link al suo interno o scaricare file allegati, poiché potrebbero contenere malware.

Protezione totale per tutta la famiglia

Bitdefender Antivirus Plus offre una protezione base per PC Windows ed è attivabile su tre dispositivi. Ti consente di navigare in modo anonimo, ottenere traffico cifrato illimitato e proteggere i tuoi hotpsot WiFi. L’abbonamento annuale è disponibile con uno sconto del 60%, al prezzo di 15,99 euro (anziché 39,99 euro). Se cerchi una protezione avanzata, puoi scegliere Bitdefender Internet Security. Puoi proteggere fino a 3 dispositivi Windows e avrai anche un firewall per la privacy, la possibilità impostare il parental control e 200 MB di VPN (6 GB al mese) per navigare in totale sicurezza. Il suo prezzo è di 25,49 euro all’anno (scontato del 61% rispetto al prezzo originario).

Se invece cerchi una protezione completa per i dispositivi di casa, puoi affidarti a Bitdefender Total Security. A differenza degli altri piani, potrai proteggere fino a 5 dispositivi (Windows, macOS e Android e iOS) e ottimizzare il tuo device per prestazioni sempre al top. Puoi acquistare l’abbonamento annuale al prezzo di 31,99 euro (con uno sconto del 62% rispetto al prezzo iniziale). Un’ultima opzione, è Bitdefender Premium Security, che offre VPN illimitata, password manager e protezione per 10 dispositivi. Puoi acquistarlo al prezzo di 49 euro (per il primo anno), anziché 139 euro. Infine, se hai bisogno solo di una VPN illimitata o di un password manager sicuro, puoi acquistarli a parte al rispettivo prezzo di di 29,99 euro e 19,98 euro per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.