Proteggi i tuoi dispositivi: Kaspersky al 60% di sconto

Se sei alla ricerca di un programma completo per proteggere i tuoi dispositivi a 360° da virus e malintenzionati, questa è l’occasione giusta. Kaspersky, nota azienda specializzata nella produzione di software per la sicurezza informatica, ha attivato un’offerta speciale che ti permetterà di risparmiare fino al 60% su Kaspersky Home Digital Security. Ciò include diversi programmi, come Kaspersky Antivirus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security.

Kaspersky Antivirus

Antivirus pluripremiato studiato per proteggere da minacce di ogni tipo, compresi gli hacker. La funzione Network Attack Blocker impedisce ai malintenzionati di entrare nella rete domestica ed intercettare così i tuoi dati. L’antivirus in tempo reale, invece, protegge dalle minacce più comuni – come worm e pharming – e da quelle più complesse, ad esempio botnet, rootkit e rogue. L’avanzata funzionalità anti-malware rimuove le minacce, tra cui spyware, adware, keylogger, attacchi XSS e trojan senza file elusivi. Kaspersky Antivirus è molto semplice da utilizzare e funziona tranquillamente in background. Il prezzo scontato del 33% è di 19,99 euro per un anno di abbonamento.

Kaspersky Internet Security

Si tratta della massima protezione per tutte le tue attività online, ma soprattutto per la tua privacy. Proteggi navigazione, shopping, chat e condivisione dati sia su PC che su Mac e dispositivi Android. Avrai a disposizione una comoda VPN gratuita con un tetto massimo di 300 MB di traffico giornaliero. C’è anche la funzionalità “Safe Money”, che ti consente di criptare qualsiasi pagamento e transizione online – evitando possibili furti di dati sensibili. Infine la protezione webcam impedisce l’accesso non autorizzato alla webcam, scongiurando qualsiasi problema. Kaspersky Internet Security è in sconto al 48% al prezzo di 25,99 euro per l’abbonamento annuale.

Kaspersky Total Security

Soluzione unica per tutte le esigenze di sicurezza. Kaspersky Total Protection è in grado di proteggerti da hacker, virus e malware. Inoltre, gli strumenti per la salvaguardia della privacy e dei pagamenti offrono una protezione completa a 360°. Kaspersky Total Protection è – di fatto – una versione fusa di Antivirus e Internet Security, con l’aggiunta di alcune funzionalità Premium. Come la Protezione bambini, avanzato Parental Control per monitorare, filtrare e proteggere le attività online dei più piccoli. Il prezzo di Kaspersky Total Protection, al 46% di sconto, è pari a 31,99 euro per l’abbonamento ad un anno.

