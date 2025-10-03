Proteggi i tuoi file e condividili in sicurezza con pCloud: ora è in sconto

Non è semplice trovare un buon servizio di cloud storage, in grado si da un lato di offrire tanto spazio di archiviazione ma dall’altro anche di garantire massima privacy e sicurezza. In realtà, è più facile di quel che si pensi: sul mercato c’è pCloud! Si tratta di un servizio con sede in Svizzera: ciò significa che segue i più severi standard mondiali sulla privacy dei dati.

I suoi piani, tutti proposti ora in sconto sul sito ufficiale di pCloud , garantiscono tutta una serie di funzionalità che approfondiamo meglio nelle prossime righe.

Crittografia top e gestione dei file semplice: tutti i vantaggi di pCloud

Innanzitutto, pCloud protegge i tuoi file con data server sicuri e certificati e con protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES. Insomma, un livello di sicurezza militare. La praticità di questo tool sorprende: puoi caricare file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità di trasferimento e con la possibilità di ripristinare versioni precedenti. Inoltre, dà la possibilità di recupero dati fino a 30 giorni.

Altro aspetto che rende unico pCloud è quello della collaborazione: è possibile condividere i file con link protetti da password e lavorare su cartelle condivise. Da menzionare anche la possibilità di accedere ai file ovunque e in qualsiasi momento, anche quando sei offline, e la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi.

Ciliegina sulla torta: backup dei file del desktop e della galleria dello smartphone. C’è anche il backup di terze parti, ovvero da app come Dropbox, OneDrive, Google Photos ecc.

I piani Premium a vita di pCloud partono da 500 GB al costo di 199€ invece di 299€, per poi estendersi a 2 TB al prezzo di 399€ invece di 599€ e 5 TB a 1190€ invece di 1890€. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.