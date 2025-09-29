 Proteggi i tuoi file importanti con Internxt: piani cloud a vita in super sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Proteggi i tuoi file importanti con Internxt: piani cloud a vita in super sconto

Se stai cercando un cloud storage sicuro con strumenti per la privacy e protezione online, dovresti valutare i piani a vita di Internxt.
Proteggi i tuoi file importanti con Internxt: piani cloud a vita in super sconto
Informatica Cloud & Hosting
Se stai cercando un cloud storage sicuro con strumenti per la privacy e protezione online, dovresti valutare i piani a vita di Internxt.

La sicurezza digitale è diventata una priorità assoluta: tra documenti, foto e dati sensibili, ognuno di noi ha informazioni che meritano la massima protezione. Internxt, la piattaforma cloud pensata per chi vuole navigare e lavorare in un ambiente più privato e sicuro, lancia ora un’offerta imperdibile.

Tutti i piani Premium a vita di Internxt sono disponibili con uno sconto dell’85% , permettendo di ottenere fino a 5TB di spazio crittografato a prezzi mai visti prima.

Vai all’offerta di Internxt

Internxt: il cloud open source che mette al centro la privacy

 

Internxt si distingue nel panorama del cloud storage perché abbina tecnologie di crittografia post-quantistica e zero-knowledge encryption, garantendo che soltanto l’utente abbia accesso ai propri dati. I file vengono protetti in transito e a riposo, senza che il provider possa leggerli o archiviarli in chiaro. La piattaforma integra inoltre strumenti avanzati come VPN crittografata, antivirus, autenticazione a due fattori e backup automatico del computer, per una protezione completa a 360 gradi.

Le opzioni disponibili spaziano dal piano Essenziale con 1TB di spazio a 195€ per sempre invece di 1300€ a quello Definitivo con 5TB, che include funzioni premium come supporto WebDav e NAS, strumenti di collaborazione, gestione file avanzata e servizi futuri come Meet e Mail. Il prezzo per questo pacchetto è di 435€ anzichè 2900€. Tutti i pacchetti sono coperti da garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Trasparenza e affidabilità sono valori fondanti: Internxt è open source, con codice disponibile su GitHub e audit indipendenti da parte della società europea di penetration testing Securitum, a conferma della sua totale conformità al GDPR e della massima sicurezza.

Con questa promozione a tempo limitato disponibile sul sito ufficiale, Internxt si propone come la scelta ideale per chi cerca un cloud moderno, sicuro e rispettoso della privacy, trasformando la protezione dei dati da lusso a necessità accessibile a tutti.

Vai all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ora tutti i piani di Aruba Drive sono in sconto: proteggi i tuoi file e risparmia

Ora tutti i piani di Aruba Drive sono in sconto: proteggi i tuoi file e risparmia
Con IONOS crei il tuo sito web con semplicità e a costo zero per un anno

Con IONOS crei il tuo sito web con semplicità e a costo zero per un anno
Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%

Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%
Migliori Hosting Gratuiti 2025: Spazio Web Free a Confronto

Migliori Hosting Gratuiti 2025: Spazio Web Free a Confronto
Ora tutti i piani di Aruba Drive sono in sconto: proteggi i tuoi file e risparmia

Ora tutti i piani di Aruba Drive sono in sconto: proteggi i tuoi file e risparmia
Con IONOS crei il tuo sito web con semplicità e a costo zero per un anno

Con IONOS crei il tuo sito web con semplicità e a costo zero per un anno
Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%

Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%
Migliori Hosting Gratuiti 2025: Spazio Web Free a Confronto

Migliori Hosting Gratuiti 2025: Spazio Web Free a Confronto
Edoardo D'amato
Pubblicato il
29 set 2025
Link copiato negli appunti