Proteggi i tuoi file importanti con Internxt: piani cloud a vita in super sconto

La sicurezza digitale è diventata una priorità assoluta: tra documenti, foto e dati sensibili, ognuno di noi ha informazioni che meritano la massima protezione. Internxt, la piattaforma cloud pensata per chi vuole navigare e lavorare in un ambiente più privato e sicuro, lancia ora un’offerta imperdibile.

Tutti i piani Premium a vita di Internxt sono disponibili con uno sconto dell’85% , permettendo di ottenere fino a 5TB di spazio crittografato a prezzi mai visti prima.

Internxt: il cloud open source che mette al centro la privacy

Internxt si distingue nel panorama del cloud storage perché abbina tecnologie di crittografia post-quantistica e zero-knowledge encryption, garantendo che soltanto l’utente abbia accesso ai propri dati. I file vengono protetti in transito e a riposo, senza che il provider possa leggerli o archiviarli in chiaro. La piattaforma integra inoltre strumenti avanzati come VPN crittografata, antivirus, autenticazione a due fattori e backup automatico del computer, per una protezione completa a 360 gradi.

Le opzioni disponibili spaziano dal piano Essenziale con 1TB di spazio a 195€ per sempre invece di 1300€ a quello Definitivo con 5TB, che include funzioni premium come supporto WebDav e NAS, strumenti di collaborazione, gestione file avanzata e servizi futuri come Meet e Mail. Il prezzo per questo pacchetto è di 435€ anzichè 2900€. Tutti i pacchetti sono coperti da garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Trasparenza e affidabilità sono valori fondanti: Internxt è open source, con codice disponibile su GitHub e audit indipendenti da parte della società europea di penetration testing Securitum, a conferma della sua totale conformità al GDPR e della massima sicurezza.

Con questa promozione a tempo limitato disponibile sul sito ufficiale, Internxt si propone come la scelta ideale per chi cerca un cloud moderno, sicuro e rispettoso della privacy, trasformando la protezione dei dati da lusso a necessità accessibile a tutti.