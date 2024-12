Proteggi il tuo shopping online con Bitdefender

Lo shopping online può nascondere numerose insidie, soprattutto durante le festività di fine anno, quando le truffe ai danni degli utenti comuni aumentano in modo esponenziale. Da qui la necessità di proteggersi con una soluzione completa per la privacy e sicurezza sul web.

Un aiuto in tal senso arriva dalla nuova piattaforma di Bitdefender, uno dei punti di riferimento nel settore antivirus. Sul fronte della sicurezza si può contare su un’app multipiattaforma che offre una protezione avanzata da virus, ransomware e malware, oltre che utili strumenti per la prevenzione e il rilevamento delle truffe.

Grazie all’ultima offerta in corso, è possibile risparmiare fino al 51% sui piani Bitdefender, con prezzi a partire da 20 euro per un anno di protezione.

Proteggere lo shopping online con Bitdefender

Bitdefender Total Security è il piano che offre una protezione completa dalle minacce digitali, insieme a un password manager di valore e al monitoraggio delle violazioni delle e-mail. Inclusa nel piano anche una VPN, servizio che consente di ottenere una privacy online completa.

Il fiore all’occhiello del piano Total Security è il pluripremiato antivirus Bitdefender, che si conferma in questi ultimi anni come la migliore protezione anti-malware del settore. A tutto questo si aggiungono poi i servizi Cryptomining Protection e di rilevamento di eventuali violazioni dei dati.

Da segnalare anche una protezione anti-phishing professionale, con il software antivirus in grado di rilevare e bloccare siti fake costruiti appositamente per sottrarre dati sensibili agli utenti come i numeri delle carte di credito e le password. Un ulteriore punto di forza è la funzionalità di online banking sicuro, che protegge i pagamenti sui siti di e-commerce attraverso un browser dedicato.

Il piano annuale di Bitdefender Total Security è in offerta a 42 euro, grazie al 51% di sconto della promozione in corso. In più è possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.