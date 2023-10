Proteggi la tua famiglia con NordPass a soli 2,70€ al mese

Assicura a te e a tutta la tua famiglia un password manager di fiducia. Potrai così star tranquillo ogni volta che hai bisogno di creare password per le tue piattaforme web.

Oggi abbiamo l’opportunità di presentarti NordPass, la risposta più adatta alle necessità di convenienze e sicurezza delle famiglie.

Perché scegliere NordPass come password manager?

Con NordPass potrai gestire in modo sicuro le tue attività online grazie a una soluzione completa per le tue password, carte di credito e altro. Scegliendo il piano Family avrai accesso alla protezione avanzata della gestione delle password all’interno della tua famiglia.

Oggi, gli acquisti online stanno diventando popolari grazie ai numerosi prodotti disponibili e ai risparmi offerti da molti negozi virtuali, ma a volte ci vuole del tempo prezioso per riempire i campi degli account con password e informazioni personali.

Quindi, utilizzare un password manager significa rendere più efficiente la navigazione e lo shopping online.

Attraverso questo strumento sarà possibile compilare automaticamente moduli di accesso, pagamento e informazioni personali, consentendo una navigazione senza problemi.

Inoltre, NordPass applica attualmente uno sconto del 40% sull’abbonamento Premium e uno sconto del 53% su quello Family.

Non hai idea di come funziona NordPass? Siamo qui per spiegartelo subito: generare password complesse, affidabili e uniche in pochi secondi, rilevando contemporaneamente password deboli, è una delle sue principali funzioni.

La sicurezza è al primo posto. Attualmente, grazie allo sconto del 53%, è possibile acquistare NordPass Family a soli 2,79 euro al mese. Puoi disporre di un password manager veloce e sicuro per tutta la famiglia risparmiando. Affrettati a sfruttare questa promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.