Proteggi la tua navigazione con Norton VPN: ora in sconto del 68%

Norton è uno dei migliori servizi al mondo per la tua protezione informatica. Tra gli antivirus più scaricati dagli utenti, ha da poco ampliato la sua offerta con Norton VPN, la soluzione definitiva per la tua privacy sul web.

I dati degli utenti online sono sempre più a rischio, tra hacker e altre minacce informatiche. Questa VPN protegge la tua identità durante la navigazione, tutelando la tua privacy e garantendoti il massimo della privacy e anonimato.

Vuoi saperne di più? Visita la pagina ufficiale dell’offerta Norton VPN per scoprire tutti i vantaggi. E c’è di più: grazie alla promozione in corso, puoi attivare la VPN di Norton con prezzi scontati fino al 68%.

Norton VPN: la miglior soluzione per la tua privacy online

Perché scegliere Norton VPN? Perché questo servizio ti offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano sensibilmente la tua sicurezza e privacy quando navighi online. A garantire il più alto livello di protezione ci pensa la crittografia AES A 256 bit, che difende i tuoi dati rendendoli illeggibili a malintenzionati e cybercriminali.

All’anonimato ci pensa il mascheramento del tuo indirizzo IP reale, assicurando il massimo della privacy e – grazie a un avanzato tracker blocker – impedendo ad aziende e terze parti di tracciare la tua attività sul web. La tua connessione è sicura quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche, spesso soggette ad attacchi e violazioni.

In più, con la VPN di Norton accedi anche a contenuti soggetti a restrizione geografiche, permettendoti di navigare senza restrizione. Tutto senza rallentare i tuoi dispositivi.

Approfitta subito della promozione in corso per ottenere a prezzi scontati uno dei tre piani VPN disponibili. Stiamo parlando di abbonamenti che partono da appena 1,67€ al mese, con sconti anche fino al 68% per tutto il primo anno! E se hai dei dubbi, prova la rete virtuale di Norton gratuitamente per 30 giorni.