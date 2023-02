Proteggi la tua privacy pagando SOLO 0,89 euro al mese: ecco come

Coloro che sono alla ricerca di un efficiente servizio di cloud storage che abbini sicurezza e rispetto della privacy, nonché uno spazio di archiviazione abbastanza significativo, può tranquillamente fare affidamento su Internxt.

Questo servizio, punto di riferimento nel settore, punta tantissimo sulla protezione dei dati e sulla sicurezza degli utenti.

Per proteggere i dati e per accedere allo spazio cloud, Internxt usa la crittografia, che viene estesa a tutti i file salvati da ogni dispositivo. In questo modo, sicurezza e flessibilità di utilizzo sono garantite.

Quindi, siamo di fronte a un servizio di cloud storage sicuro e capace di soddisfare pienamente le necessità di tutti gli utenti, soprattutto di quelli più esigenti.

Il servizio mette a disposizione dell’utente fino a 2TB di spazio di archiviazione, ma anche la possibilità di scegliere in questa pagina tra diversi piani tariffari, tra cui il migliore di tutti a 0,89 euro al mese.

Inoltre si possono testare le funzionalità del servizio col piano gratuito da 10 GB.

Privacy sempre al sicuro con il cloud storage di Internxt

Non c’è dubbio che Internxt è la soluzione cloud storage migliore per proteggere la propria privacy salvando tutti i dati sensibili, che sono protetti da crittografia.

Un servizio multipiattaforma che consente di accedere ai propri fili da ogni tipo di dispositivo, grazie soprattutto a una serie di app native pensate per tutti i sistemi operativi.

Oltre a questo, è flessibile, offre un piano gratuito e diversi piani a pagamento con spazio di archiviazione diverso.

A questo link si può scegliere tra il piano gratuito da 10 GB e il piano a 0,89 euro al mese da 20 GB se si sceglie la fatturazione annuale, mentre per quella mensile il costo è di 0,99 euro al mese.

Invece, chi vuole uno spazio di archiviazione maggiore, può optare per il piano a 3,49 euro al mese da 200 GB (fatturazione annuale) o a 4,49 euro al mese (fatturazione mensile).

Infine, ecco il piano con lo spazio maggiore: 2TB al costo di 8,99 euro al mese con fatturazione annuale e a 9,99 euro al mese con fatturazione mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.