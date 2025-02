Proteggi le tue password in pochi clic: NordPass è a metà prezzo!

Gestire tante password in modo sicuro e senza stressarsi non è semplice. Soprattutto oggi, con decine di servizi diversi che ogni volta richiedono nuove credenziali. Per fortuna c’è NordPass, uno dei migliori password manager disponibili sul mercato.

Ma come funziona? Ti permette di conservare tutte le credenziali in un archivio crittografato, generare password complesse e compilare automaticamente i form di accesso.

E ora, c’è un’altra buona notizia: puoi ottenere NordPass Premium con il 56% di sconto e 3 mesi extra, a solo 1,29€ al mese per i primi 27 mesi. Non sei convinto? Provare per credere, tanto puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni per riavere indietro i soldi spesi!

NordPass è molto più che un password manager, provalo ora a metà prezzo

NordPass non si limita a salvare le tue credenziali: grazie alla funzione di autosave e autofill, puoi accedere rapidamente a siti e app senza dover copiare e incollare le password manualmente. Inoltre, con il Password Health Scanner, puoi verificare se alcune delle tue password sono deboli, riutilizzate o troppo vecchie, riducendo così il rischio di violazioni.

La sicurezza è fondamentale per NordPass, per questo esegue scansioni del web per rilevare eventuali fughe di dati, avvisandoti se le tue informazioni sono esposte. Ma non finisce mica qui: tra le sue funzionalità ci sono anche l’autenticazione multifattore e la protezione biometrica, garantendo che solo tu possa accedere al tuo archivio.

Tutto questo con la comodità della sincronizzazione automatica tra dispositivi. Cosa significa? In pratica, che tu stia utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet, NordPass mantiene sempre aggiornate le tue credenziali, così da accedere senza interruzioni.

Approfitta subito della promozione e attiva NordPass Premium a soli 1,29€ al mese, con uno sconto del 56% e 3 mesi extra inclusi!