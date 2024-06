Proteggi la tua identità quando pubblichi contenuti online con una VPN

E se ti dicessimo che nemmeno la modalità Incognito dei browser è sufficiente per proteggere la tua privacy online? Purtroppo è così: lascia comunque dietro di sé una traccia del tuo passaggio. Per tutelare davvero la tua identità e i tuoi dati, quando navighi o pubblichi contenuti, la soluzione migliore è affidarsi a una VPN. Quella proposta da Surfshark ha tutto ciò di cui avrai mai bisogno e oggi è in promozione con uno sconto fino all’86%.

Scegli la VPN giusta per proteggere la tua identità

Grazie a una Virtual Private Network, puoi far transitare il tuo traffico dati da un server posizionato in qualunque parte del mondo, a tua scelta, facendo sì che l’accesso ai siti e la condivisione dei file sia associata a un indirizzo IP diverso da quello reale. È la funzionalità principale di questi sistemi, alla quale si aggiungono l’applicazione di una crittografia avanzata e altro ancora. Per maggiori dettagli, visita la pagina dedicata.

In un momento storico in cui i cybercriminali sono sempre più attivi, con campagne malevole mirate, e le grandi piattaforme online utilizzano le nostre informazioni come merce di scambio per fare profitti, la protezione dell’identità e degli account è una priorità assoluta. Vale anche quando si effettua la pubblicazione dei contenuti, soprattutto sui social network, comunicando chi siamo, cosa stiamo facendo e da quale posizione. In alcuni casi, evitare che questo accada è la scelta migliore.

Grazie all’offerta in corso puoi attivare l’abbonamento alla VPN di Surfshark con uno sconto fino all’86& e 3 mesi extra se scegli la formula biennale. I piani proposti sono tre: Starter, One e One+, ognuno con diverse caratteristiche incluse come il blocco degli annunci e dei cookie, il generatore di email mascherate, gli avvisi in tempo reale sulle violazioni subite e molto altro ancora. Trovi tutti i dettagli sul sito ufficiale.