Proteggi i tuoi dati con McAfee Total Protection

Utilizzare un antivirus per evitare fastidiosi problemi di sicurezza è sempre una buona idea. La scelta non è tuttavia semplice, considerate le numerose soluzioni sul mercato. Tra i più completi e affidabili c’è senza dubbio McAfee Total Protection, una suite che garantisce la protezione per i dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Grazie alla promozione attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 39,95 euro con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

McAfee Total Protection: 40 euro di sconto

McAfee Total Protection è l’offerta più completa della software house statunitense. Il rinomato e pluripremiato antivirus rileva e blocca ogni tipo di minaccia informatica, compresi i sempre più diffusi ransomware che impediscono l’accesso ai file finché non viene pagato un riscatto. McAfee promette la cancellazione sicura dei virus e, nell’eventualità remota che ciò non accada, rimborsa l’importo pagato.

Total Protection include anche un tool che blocca l’accesso a siti pericolosi, se l’utente clicca sul link ricevuto via email oppure digita l’indirizzo sbagliato, ed effettua la scansione dei file scaricati. Non mancano l’ottimo firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, il password manager che protegge le credenziali di login e, se viene attivato il rinnovo automatico, la Safe Connect VPN che nasconde l’indirizzo IP del dispositivo.

Altri utili tool sono l’ottimizzazione del PC e la cancellazione sicura dei file sensibili (non possono essere più recuperati). Sfruttando l’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno (un dispositivo) a 39,95 euro (sconto di 40 euro). Per il pagamento si possono usare carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

