Proteggiti con la crittografia post-quantum di NordVPN: tua a 3,39€/mese

NordVPN si conferma una delle VPN più avanzate in termini di sicurezza, offrendo ora una protezione all’avanguardia grazie all’integrazione della crittografia post-quantum, un importante passo avanti nella tutela della privacy online.

Questa innovativa tecnologia si affianca allo standard già consolidato dell’AES 256-bit, noto per la sua robustezza e per essere adottato a livello militare. Una doppia protezione ad un prezzo speciale: in questo momento NordVPN è in offerta al prezzo di 3,39€ al mese grazie allo sconto del 70% sul piano biennale.

Come NordVPN protegge i tuoi dati personali

La crittografia post-quantum protegge le comunicazioni digitali da potenziali attacchi futuri, anticipando l’arrivo dei computer quantistici in grado di decifrare gli algoritmi attuali. Con NordVPN, dunque, la tua navigazione sarà protetta sia oggi che domani, in un ambiente sicuro e impenetrabile.

Oltre alla crittografia avanzata, NordVPN mette a disposizione una serie di funzionalità di alto livello per migliorare la tua esperienza online. Tra queste troviamo la protezione contro perdite di DNS e IP, che impedisce la fuoriuscita accidentale dei tuoi dati personali, e un kill switch automatico che blocca immediatamente la connessione a internet se la VPN dovesse disconnettersi, evitando così qualsiasi esposizione non protetta.

NordVPN offre inoltre un network globale con migliaia di server in oltre 100 Paesi, garantendo connessioni veloci e stabili. La possibilità di utilizzare la VPN su più dispositivi contemporaneamente e la politica no-log rigorosa, che assicura che nessuna informazione venga registrata o condivisa, completano un pacchetto di sicurezza e privacy di prim’ordine.

Attualmente, grazie a una promozione speciale, puoi avere NordVPN con crittografia post-quantum a partire da soli 3,39 euro al mese, sottoscrivendo il piano biennale. Un investimento sicuro per proteggere la tua privacy online con la tecnologia più avanzata disponibile. Per sottoscriverla vai sul sito di NordVPN.