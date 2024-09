Proteggiti con Norton 360 Deluxe: hai un anno in sconto al 66%

Non perderti lo sconto del 66% su un anno di Norton 360 Deluxe. A soli 34,99€ ti porti a casa uno dei migliori antivirus presenti sul mercato. Protegge fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet o smartphone da minacce online e protegge i tuoi dati sensibili mentre navighi online.

Paura che non faccia al caso tuo? Se non sei soddisfatto puoi sempre sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni dall’acquisto. Non perdere quest’occasione, l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato!

Norton 360 Deluxe in sconto: tutti i vantaggi dell’offerta

Con Norton 360 Deluxe non hai solo un ottimo antivirus, ma anche tantissime funzionalità e vantaggi. Oltre alla protezione da virus, malware e altri programmi malevoli, Norton protegge la tua navigazione online anche con VPN, per restare sempre anonimo e senza tracciamento delle tua attività e informazioni personali.

Non solo: nell’offerta sono inclusi anche tanti altri strumenti per garantire la tua sicurezza digitale. In primis, un utilissimo password manager per generare, ricordare e gestire in modo facile e sicuro le tue password e dati bancari. Ma con Norton hai anche la possibilità di attivare il parental control per proteggere i più piccoli mentre navigano online e protegge te e i tuoi figli dai tentativi di accedere alla webcam, bloccando gli accessi indesiderati.

Non mancano neanche funzionalità per monitorare eventuali diffusioni di dati privati sul Dark Web. Inoltre, con Norton 360 Deluxe puoi salvare automaticamente file e documenti importanti con backup del PC nel cloud, fino a 50 GB. Tutto questo, lo ricordiamo, su 5 dispositivi tra smartphone, tablet, PC o Mac.

Per scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi e accedere all’offerta, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Norton. Se lo acquisti ora potrai usufruire del 66% di sconto, acquistando la licenza di 12 mesi di Norton 360 Delux a soli 34,99€.

E se non sei soddisfatto, puoi sempre chiedere il rimborso entro 60 giorni dall’acquisto!