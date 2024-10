Proteggiti dagli hacker con questa VPN a meno di 1,50€ al mese

L’esplosione dell’intelligenza artificiale ha consentito agli hacker di compiere un ulteriore salto in avanti nei loro attacchi informatici, andando a impensierire perfino gli utenti con più conoscenze. E se già prima era uno strumento importante nella lotta contro le minacce online, al giorno d’oggi proteggersi con una VPN non è più un semplice suggerimento, ma un invito a fare presto.

A questo proposito segnaliamo l’offerta di PrivadoVPN, che in questi giorni sta scontando il piano di due anni dell’87%. Grazie alla promozione in corso, è ora possibile attivare il servizio al prezzo di 1,48 euro al mese.

PrivadoVPN: VPN contro gli hacker a un super prezzo

La VPN di PrivadoVPN utilizza i protocolli VPN più avanzati per crittografare i dati dei suoi utenti, incluse la navigazione in Internet e le app in uso. In questo modo si ottiene una valida protezione dagli hacker, impossibilitati ad intercettare i dati in questione, anche quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica.

Un’altra funzionalità chiave è la protezione antimalware. Una volta attivo, il servizio consente di restare alla larga dai siti web e dai programmi che cercheranno di sottrarre i dati personali degli utenti, per una navigazione online privata e più sicura.

Restando in tema, PrivadoVPN segue una rigida politica di no-log, dunque non registra mai le attività svolte sul web dai suoi utenti, né le condivide con aziende di terze parti. Inoltre, nemmeno il proprio provider di rete potrà vedere il traffico Internet, così da poter superare agevolmente l’eventuale blocco geografico.

La promozione dell’87% di sconto sul piano di due anni è disponibile su questa pagina del sito PrivadoVPN. Per 24 mesi il prezzo da pagare sarà appena 1,48 euro al mese.