Proteggiti dal ransomware con Norton 360

Il ransomware è come un ladro astuto, ma con la tendenza pericolosa per la tecnologia. Entra nel tuo dispositivo, cripta i tuoi file e poi ti chiede un riscatto per restituirti l’accesso. Non parliamo di pochi spiccioli, ma di somme che possono rovinarti la giornata e, peggio ancora, la vita. Proprio come in una scena di un film d’azione, hai un timer: paga o i dati si autodistruggeranno.

Ma non temere: Norton 360 entra in scena, pronto a combattere contro questi pericoli invisibili. Questo software non solo riconosce e blocca il ransomware, ma protegge anche il tuo dispositivo da altre minacce come virus e malware.

Scegli Norton 360 per combattere il pericolo ransomware

Norton 360 offre diversi pacchetti, ciascuno studiato per adattarsi a diverse esigenze. Ad esempio, la versione Standard costa solo 29,99 euro all’anno e copre un singolo dispositivo. Perfetta per chi sta sempre attento a ciò che fa online e non vuole una protezione esagerata.

Se invece hai una famiglia numerosa o vari dispositivi, il piano Deluxe è la scelta ideale. Per 34,99 euro l’anno, puoi proteggere fino a cinque device, inclusi PC Windows, Mac, Android e iPhone/iPad. Hai bisogno di protezione per un numero maggiore di persone? Il bundle Advanced, a 44,99 euro l’anno, copre fino a dieci dispositivi.

Inoltre, Norton 360 offre anche fino a 200 GB di spazio cloud per archiviare i tuoi dati più importanti. Insomma, un vero e proprio bunker digitale.

Proteggersi dal ransomware adesso è possibile con questi pacchetti di protezione favolosi. L’offerta di Norton 360 ti darà la sicurezza quando navighi online oppure lavori da remoto. Clicca sul pulsante qui sotto, scegli il bundle che ti serve di più e sottoscrivi l’abbonamento!