Proteggiti sul web con questo tool essenziale

Si fa presto a dire Registro delle Opposizioni, lo strumento che in linea teorica dovrebbe dare la libertà ai cittadini di opporsi all’utilizzo del proprio numero di telefono e dell’indirizzo email da parte dei call center e aziende. La teoria però è molto diversa dalla pratica, alla luce delle numerose lamentele da parte degli utenti, che ancora oggi si ritrovano al centro di un vero e proprio incubo a tutte le ore del giorno, con chiamate continue e tentativi di truffa via email all’ordine del giorno.

Ad oggi lo strumento che si è rivelato più efficace per combattere le chiamate indesiderate e lo spam nella posta elettronica è Incogni, servizio associato all’azienda Surfshark, punto di riferimento in Italia nel settore VPN. Te ne parliamo anche per in queste ore è in offerta a 5,99 euro al mese invece di 11,98 euro, per effetto del maxi sconto del 49% sul piano annuale.

Protezione sul web avanzata con Incogni

Incogni è un servizio attraverso cui si può richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali dai database dei data broker, vale a dire quelle società che cedono i nostri dati ad aziende di terze parti, con tutte le conseguenze del caso (telefonate da numeri sconosciuti a ogni ora del giorno, spam nella casella di posta elettronica, tentativi di phishing, ecc.).

A differenza di altri tool analoghi, Incogni effettua controlli periodici anche dopo aver ottenuto la rimozione dei dati richiesti, oltre a far intervenire eventualmente le associazioni preposte per far valere i diritti alla privacy di ogni singolo utente.

In queste ore il piano di un anno di Incogni è in offerta a metà prezzo: 5,99 euro al mese anziché 11,98 euro, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.