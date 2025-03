Protezione completa con Norton 360 Advanced: ora a soli 3,75€/mese

Quando si parla di sicurezza online, poche soluzioni riescono davvero a mantenere le promesse fatte. Norton 360 Advanced è una di queste: un software affidabile che offre una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi.

Grazie all’attuale offerta, puoi attivarlo a un prezzo incredibile di 3,75 euro al mese, con un risparmio del 66% e un vantaggio economico di 134,99 euro all’anno.

Perché scegliere Norton 360 Advanced?

Norton 360 Advanced è il pacchetto di sicurezza digitale più completo proposto da Norton, arricchito con funzionalità avanzate per proteggere al meglio la tua vita digitale. Puoi installarlo su 10 dispositivi, tra PC, Mac, tablet e smartphone, garantendo così la sicurezza dell’intera famiglia.

La protezione multi-livello di questo software difende i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e tentativi di hacking, supportata dalla 100% Promessa Protezione Virus, che assicura un rimborso completo in caso di infezioni non risolvibili.

Tra le funzionalità più utili di Norton 360 Advanced ci sono il password manager, che conserva le tue credenziali d’accesso in un ambiente sicuro, e il backup su cloud con 200 GB di spazio, ideale per salvare documenti importanti, foto e video di famiglia. Inoltre, la VPN integrata ti permette di navigare online in modo privato e sicuro, proteggendo la tua connessione internet anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Oltre alla protezione di base, Norton 360 Advanced offre altri strumenti avanzati. Uno di questi è il Social Media Monitoring, che controlla i tuoi profili social per individuare eventuali minacce. Da menzionare anche il Dark Web Monitoring, che monitora continuamente il web per rilevare la presenza di dati personali compromessi.

Una delle sue novità più interessanti è il servizio di assistenza per il ripristino dell’identità: ti supporta concretamente nel caso tu sia vittima di furti di identità o di frodi finanziarie. In caso di smarrimento del portafoglio, Norton offre anche un’assistenza dedicata per aiutarti a bloccare le carte e ridurre i danni. Questa protezione completa è supportata da un team di esperti sempre disponibile, che ti guiderà passo dopo passo in ogni situazione di emergenza, fornendoti un aiuto professionale e immediato.

Approfitta subito dell’offerta speciale: attiva il piano biennale a 3,75 euro al mese, con uno sconto del 66% e un risparmio di 134,99 euro all’anno. Visita il sito ufficiale di Norton e inizia a navigare online in tutta tranquillità.