Protezione dati con Internxt: la scelta migliore, sicura ed economica

Stai cercando un servizio di archiviazione cloud sicuro e dall’alto rendimento ad un ottimo prezzo? Grazie a Internxt i tuoi file vengono automaticamente separati e protetti da criptazione end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo.

Con la sua tecnologia di crittografia “zero-knowledge” AES-256, avrai la certezza che solo tu avrai accesso ai tuoi dati.

Internxt è nato con l’intenzione di offrire un modo sicuro ed affidabile per preservare la privacy dei propri file e recuperare il pieno controllo su di essi.

Ciascun servizio della piattaforma di Internxt è stato progettato per offrire livelli ottimali in fatto di sicurezza e protezione, garantendoti tutela e riservatezza per i tuoi file.

L’archiviazione cloud più sicura è quella di Internxt

Al momento, i piani annuali Internxt sono in forte sconto dell’80%. Puoi approfittare di questa promozione limitata, e scegliere tra uno spazio cloud gratuito da 10GB a 0 euro, 20GB a 2,14 euro invece di 10,68 euro, 200GB a 8,38 euro invece di 41,88 euro, e 2TB a 21,58 euro invece di 107,88 euro, tutti fatturati annualmente.

Creare un account Internxt, anche free, è facilissimo. Se non sei intenzionato a spendere soldi, puoi avere uno spazio di archiviazione cloud gratis fino a 10 Gigabyte.

Devi visitare la pagina ufficiale di Internxt e attivare il piano gratuito cliccando sul pulsante “Inizia”. Adesso hai subito l’accesso a 10 GB di storage per sempre.

Per iscriversi è necessario inserire solo un nome e un indirizzo e-mail, con Internxt che non richiede nessuna verifica dell’e-mail o dell’identità.

Non aspettare oltre e ricorda che Internxt non può accedere ai tuoi file, grazie alla crittografia a conoscenza zero che rende i servizi accessibili solo a chi possiede i dati personali.

