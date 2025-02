Protezione digitale all-in-one: Norton 360 Advanced in super offerta

Nel panorama della sicurezza informatica, pochi software riescono a offrire una suite completa come Norton 360 Advanced. Questo pacchetto all-in-one integra antivirus avanzato, VPN illimitata, password manager, parental control, dark web monitor e persino spazio cloud per il backup dei dati, garantendo una protezione totale per la vita digitale degli utenti. E grazie all’offerta attuale con sconto del 66%, il piano annuale è disponibile a soli 3,75€ al mese per il primo anno.

Un’unica soluzione per protezione, privacy e sicurezza online: ecco Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced va oltre il semplice antivirus. Grazie alle tecnologie di rilevamento avanzate basate sull’intelligenza artificiale, blocca in tempo reale minacce informatiche come malware, ransomware, spyware e attacchi di phishing. La VPN illimitata inclusa permette di navigare in anonimato, proteggendo i dati personali e mascherando l’indirizzo IP, un aspetto essenziale per chi utilizza spesso reti Wi-Fi pubbliche.

Il dark web monitoring aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, avvisando l’utente nel caso in cui i propri dati sensibili – come email, password o dati bancari – finiscano nel dark web. Mentre il password manager memorizza e protegge in modo crittografato le credenziali di accesso, evitando il rischio di furti d’identità. Per chi ha figli, il parental control avanzato consente di monitorare e gestire l’attività online dei più piccoli, impostando limiti di tempo e filtri sui contenuti.

A tutto questo si aggiungono anche 200 GB di spazio cloud per il backup dei dati più importanti, proteggendoli da eventuali attacchi ransomware o guasti hardware.

Grazie allo sconto del 66%, è possibile ottenere Norton 360 Advanced a soli 3,75€ al mese per il primo anno, garantendosi una suite di sicurezza digitale di altissimo livello a un prezzo eccezionale. Un investimento fondamentale per chi vuole navigare, lavorare e gestire le proprie attività online senza preoccupazioni.

Per attivare l’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Norton e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.