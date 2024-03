Protezione totale online con Surfshark: VPN e antivirus a un prezzo imbattibile

La protezione totale online è fondamentale al giorno d’oggi. In questo contesto, Surfshark One rappresenta il non plus ultra della sicurezza IT. Questo pacchetto contiene non soltanto una VPN pluripremiata ma anche strumenti avanzati per mettere al sicuro i dispositivi a costo scontato.

Protezione totale online: la promessa di Surfshark One

Surfshark One si distingue per la sua capacità di offrire una navigazione sicura e privata. Il servizio VPN ti permette di accedere a Internet senza lasciare tracce, mascherando la tua identità e proteggendoti da occhi indiscreti. La sicurezza è rafforzata dall’integrazione di un antivirus, che controlla i file in download e difende la tua webcam da accessi non autorizzati.

Il pacchetto Surfshark One include anche Surfshark Alert, sistema di notifiche immediate per informarti su eventuali fughe di dati, assicurando così una protezione costante. Inoltre, con Surfshark Search, potrai navigare nel web senza pubblicità e senza tracciamento. La funzione Alternative ID offre invece la possibilità di creare una nuova identità online e un’email proxy, che ti assicurano una maggiore privacy.

Surfshark offre anche soluzioni efficaci per la sicurezza online. Con un unico abbonamento, hai la possibilità di proteggere tutti i tuoi dispositivi e di sfruttare le numerose funzionalità avanzate del pacchetto.

Approfitta subito dell’offerta esclusiva attuale: Surfshark One scontato del 78% + 2 mesi gratuiti, a soli 3,49 euro al mese. Non perdere la chance di garantirti una protezione totale online con Surfshark. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati!